Определен лучший игрок недели в Лиге Европы

Полузащитник австрийского клуба ЛАСК Саша Горват стал лучшим игроком 4-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Главными конкурентами Горвата в голосовании на официальном сайте УЕФА были полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Эггештайн, Кристиан Эриксен из «Мольде» и Педру Гонсалвеш из «Спортинга».

Австриец Горват в матче с бельгийским «Юнионом Сент-Жилуаз» (3:0) стал автором одного гола и одной голевой передачи.

Напомним, в том же матче ЛАСКа с «Юнионом Сент-Жилуаз» украинец Максим Таловеров смог отметиться первым голом за австрийский клуб.

🏅 Sascha Horvath's two goal contributions earn him #UEL Player of the Week ⚽️🅰️@hankookreifen || #UELPOTW pic.twitter.com/Amfej21fOq