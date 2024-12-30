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  4. «Трудный график». Легенда Динамо – о результатах киевского клуба
Лига Европы
30 декабря 2024, 20:44 |
126
1

«Трудный график». Легенда Динамо – о результатах киевского клуба

Максим Шацких прокомментировал игру столичной команды в Лиге Европы

30 декабря 2024, 20:44 |
126
1
«Трудный график». Легенда Динамо – о результатах киевского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Легендарный футболист киевского «Динамо» Максим Шацких оценил игру столичного клуба в Лиге Европы:

– Видим, что сейчас ноль очков у «Динамо» в Лиге Европы. В чем причина может быть? Это логистика или какие-нибудь другие причины?

– Скажу, что это все вместе. Жаловаться грех в сложившейся ситуации. То, что происходит в стране... Да, логистика – это понятно. Но логистика в плане того, что после игры нет практически никакого восстановления. График насыщен, трудный и к этому надо быть готовым. Сейчас вот оставшиеся две игры они отыграют и уже будет концентрация конкретно на чемпионат, – считает Шацких.

Киевское «Динамо» занимает 36-е место в турнирной таблице Лиги Европы – в активе клуба ноль баллов. Подопечные Александра Шовковского сыграют два поединка – против турецкого «Галатасарая» и латвийского «РФШ».

Ранее сообщалось, что Максим Шацких назвал футболиста, который может стать лидером клуба.

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Лига Европы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Максим Шацких РФШ Рига Галатасарай Галатасарай - Динамо
Микола Титюк Источник: Динамомания
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