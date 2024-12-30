«Зависит от характера». Легенда Динамо назвал лидера киевского клуба

Легендарный игрок киевского «Динамо» Максим Шацких назвал футболиста, который может претендовать на роль лидера в столичном клубе:

– Андрей Ярмоленко уже достаточно давно травмирован, не играет. Возможно, скоро будет переходить на работу функционером. Видите ли вы в нынешнем «Динамо» лидера, который может собрать команду и повести ее за собой, когда не удается что-то на поле?

– Трудно сказать, конечно. Есть Виталий Буяльский, он с опытом достаточно большим. Это зависит от характера человека. Не то, что повязку надели кому-то, а он за собой поведет. Нет. Это должен быть именно лидер от природы. Мне сложно, потому что я не в команде нахожусь. Трудно мне кого-то сейчас поставить на эту роль, – рассказал Шацких.

В этом сезоне Виталий Буяльский провел за «Динамо» 24 матча во всех турнирах – забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Максим Шацких прокомментировал возможность возглавить киевский клуб.