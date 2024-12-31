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Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 02:21 | Обновлено 31 декабря 2024, 02:39
19
0

Кто победил? Болельщики Колоса определили лучшего игрока 2024 года

Фанаты большинство голосов отдали за Андрея Цурикова

31 декабря 2024, 02:21 | Обновлено 31 декабря 2024, 02:39
19
0
Кто победил? Болельщики Колоса определили лучшего игрока 2024 года
ФК Колос. Андрей Цуриков

Участник Украинской Премьер-лиги «Колос» выбрал лучшего игрока 2024 года по версии болельщиков. Опрос проходил на платформе Telegram.

Фанаты «Колоса» определили Андрея Цурикова победителем в номинации, отдав футболисту 9480 голосов (59%). Ближайший конкурент Андрея в голосовании Иван Пахолюк набрал всего 6513 балла (40%). Другими претендентами на звание стали Александр Демченко, Илир Красничи и Валерий Бондаренко.

В этом году Цуриков провел 31 поединок за клуб во всех турнирах. На счету Андрея четыре забитых мяча и одна результативная передача.

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Андрій Вітренко Sport.ua
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