ВИДЕО. Выпрыгнул как Роналду. Таловеров забил первый гол за ЛАСК
Произошло это в матче ЛЕ против «Юнион Сент-Жилуаз»
Сегодня, 9 ноября проходит матч 4-го раунда Лиги Европы, в котором австрийский ЛАСК принимает на своем поле бельгийский «Юнион Сент-Жилуаз». На перерыв хозяева ушли при комфортном преимуществе 2:0.
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Хозяева открыли счет на 25-й минуте, а уже на 45+4 минуте провел свой первый гол за «ЛАСК» украинский защитник Максим Таловеров, забивший головой после подачи с фланга.
Ранее Таловеров был вызван впервые во взрослую сборную Украины по футболу на матч отбора Евро-2024 против Италии.
ВИДЕО. Выпрыгнул как Роналду. Таловеров забил свой первый гол за ЛАСК
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