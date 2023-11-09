ВИДЕО. Выпрыгнул как Роналду. Таловеров забил первый гол за ЛАСК

Сегодня, 9 ноября проходит матч 4-го раунда Лиги Европы, в котором австрийский ЛАСК принимает на своем поле бельгийский «Юнион Сент-Жилуаз». На перерыв хозяева ушли при комфортном преимуществе 2:0.

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Хозяева открыли счет на 25-й минуте, а уже на 45+4 минуте провел свой первый гол за «ЛАСК» украинский защитник Максим Таловеров, забивший головой после подачи с фланга.

Ранее Таловеров был вызван впервые во взрослую сборную Украины по футболу на матч отбора Евро-2024 против Италии.

ВИДЕО. Выпрыгнул как Роналду. Таловеров забил свой первый гол за ЛАСК