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Чемпионат Европы
08 ноября 2023, 13:22 | Обновлено 08 ноября 2023, 13:41
5189
47

Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией

26 человек в основной заявке и 4 в резерве

08 ноября 2023, 13:22 | Обновлено 08 ноября 2023, 13:41
5189
47
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Украины Сергей Ребров объявил список игроков, которые будут готовиться к последнему матчу отбора Евро-2024 против Италии 20 ноября.

26 игроков попали в основной список, еще четверо находятся в резерве. Есть два новичка: защитник «Динамо» Владислав Дубинчак и защитник ЛАСКа Максим Таловеров.

Команда начнет сбор 13 ноября в Гданьске. Пока что официально нет подтверждения, что Украина сыграет контрольный матч против польской «Лехии», на чем настаивает УЕФА.

В таблице сборная Англии уже гарантировала себе выход на Евро, а за вторую путевку сражаются Италия и Украина. У команды Реброва 13 очков, а Италия отстает на 3 пункта, но имеет матч в запасе против Северной Македонии.

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик, Владислав Дубинчак (оба — «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут» Англия), Александр Сваток (СК «Днепр-1» Днепр), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев («Динамо» Киев), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1» Днепр);

Нападающие: Артем Довбик («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Резервный список: Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Ванат (все – «Динамо» Киев), Назарий Русин («Сандерленд», Англия).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 47
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aleks8-48
Комментаторы в один голос рассказывают,что игроки Днепра-1 чуть ли не самые опытные и сбалансированные в УПЛ. Думаю,что Рубчинский не затерялся бы в сборной,  Гуцуляк и Сарапий тоже. Предлагаю этих футболистов не потому что свои,даже  наоборот, после сборной игроки возвращаются разобранные, а чисто в интересах сборной.
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+2
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MITCHEL90
А що з Кривцовим?
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+2
AleksDnipro
Прикро, що Гуцуляка та Сарапія не викликали до збірної, особливо перший, показує зараз найкращу гру у кар'єрі.
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+1
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Viktor Shuper
Бражка треба було замість Сидора
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+1
Болела
Коля Матвієнко все ж вчора показав, що його рідна позиція лівий бек. Фактурні Сваток, Кривцов чи Таловєров все ж органічніше там виглядають. Забарний недоторканий ЦЗ.
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+1
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Viktor Shuper
з нападниками біда прям, крім Довбика то й альтернативи нема
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0
fifa2020
Ярмолюка і Бражка потрібно помалу награвати! І Ракіцкий би не помішав.
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0
ZANREGENT1993
Кочергин? Не,не слышали
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0
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Умник
Какой нахер Яремчук?
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0
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potemkin78
большие вопросы по защите.
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0
Фанькин кот
Сидорчук в этом списке явно лишний.
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-1
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Олександр
А хачем нужен этот мудрик ? Мы же видели как он в сборной играет .передерживает мяч .неправилтные решения .запорол десяток мосентов а забил один .ну и что ? Зачем его ставить ?
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-2
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Лига конференций без динамо
Ракицкий заслужил вызов лучший сейчас  ,ну он завершил карьеру в сборной ещё при  Шевченко 
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-5
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apepa
Где игроки из Кривбасса и Полесье?? Реброву жирный минус за его работу!
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-7
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Лига конференций без динамо
Кто против Ракицкого в сборной тот сын фарион 
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-8
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Лига конференций без динамо
Почему от  чемпиона 9 игроков в основном списке ,а с динамо восьмого 4 .Это не правильно бот  avk 2307 плакса и фаньтик ледибой с zporty будут не довольны очень и будут  Реброву звонить жаловаться
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-9
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