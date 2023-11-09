Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛАСК – Юнион С-Ж – 3:0. Топовый матч Таловерова. Видео голов, обзор
Лига Европы
ЛАСК
09.11.2023 19:45 – FT 3 : 0
Юнион Сент-Жилуаз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
09 ноября 2023, 23:47 |
150
0

ЛАСК – Юнион С-Ж – 3:0. Топовый матч Таловерова. Видео голов, обзор

Смотрите матч 4-го раунда группового этапа

09 ноября 2023, 23:47 |
150
0
ЛАСК – Юнион С-Ж – 3:0. Топовый матч Таловерова. Видео голов, обзор
ФК ЛАСК.

Сегодня, 9 ноября закончился матч 4-го раунда Лиги Европы, в котором австрийский ЛАСК разгромил на своем поле бельгийский «Юнион Сент-Жилуаз» (3:0).

Один из голов австрийского клуба провел украинский защитник Максим Таловеров, забивший головой в конце первого тайма. Для украинского это первый гол за австрийскую команду.

Лига Европы. 4-й раунд, 9 ноября

Відеоогляд матчу

ЛАСК – Юнион Сент-Жилуаз – 3:0
Голы: Хорват, 25, Талаверов, 45+5, Жюль, 77.

По теме:
ВИДЕО. Быстрая контратака. Заря отыграла один гол во втором тайме
ВИДЕО. Обнаружен офсайд. Гол Зари отменили после просмотра VAR
Тулуза – Ливерпуль – 3:2. Почти камбэк, не засчитан гол на 90+8. Видеообзор
Максим Таловеров ЛАСК WhoScored Юнион Сент-Жилуаз видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити 2022/23 – лучший британский клуб в истории, МЮ нулевых – 2-й
Футбол | 09 ноября 2023, 23:26 0
Ман Сити 2022/23 – лучший британский клуб в истории, МЮ нулевых – 2-й
Ман Сити 2022/23 – лучший британский клуб в истории, МЮ нулевых – 2-й

Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших британских клубов в истории

Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Футбол | 09 ноября 2023, 07:00 5
Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала

Мадридская команда обыграла «Брагу» со счетом 3:0 в ЛЧ

Евробаскет-2025. Сборная Украины провалила старт квалификации
Баскетбол | 09.11.2023, 20:40
Евробаскет-2025. Сборная Украины провалила старт квалификации
Евробаскет-2025. Сборная Украины провалила старт квалификации
Ряд игроков Барселоны недоволен Хави. В команде царит гнетущая атмосфера
Футбол | 09.11.2023, 12:42
Ряд игроков Барселоны недоволен Хави. В команде царит гнетущая атмосфера
Ряд игроков Барселоны недоволен Хави. В команде царит гнетущая атмосфера
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Футбол | 09.11.2023, 14:42
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
08.11.2023, 21:07 1
Бокс
Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера
Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера
08.11.2023, 12:53 24
Футбол
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
08.11.2023, 13:22 45
Футбол
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
08.11.2023, 23:39 4
Бокс
Холифилд или Усик? Беллью назвал величайшего крузервейта всех времен
Холифилд или Усик? Беллью назвал величайшего крузервейта всех времен
09.11.2023, 14:59 3
Бокс
Шахтер установил рекорд сезона в Лиге чемпионов
Шахтер установил рекорд сезона в Лиге чемпионов
08.11.2023, 17:45 4
Футбол
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
08.11.2023, 06:59 5
Футбол
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
09.11.2023, 05:40 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем