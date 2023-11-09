Сегодня, 9 ноября закончился матч 4-го раунда Лиги Европы, в котором австрийский ЛАСК разгромил на своем поле бельгийский «Юнион Сент-Жилуаз» (3:0).

Один из голов австрийского клуба провел украинский защитник Максим Таловеров, забивший головой в конце первого тайма. Для украинского это первый гол за австрийскую команду.

Лига Европы. 4-й раунд, 9 ноября

Відеоогляд матчу

ЛАСК – Юнион Сент-Жилуаз – 3:0

Голы: Хорват, 25, Талаверов, 45+5, Жюль, 77.