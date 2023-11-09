09.11.2023 19:45 – FT 3 : 0
Лига Европы09 ноября 2023, 23:47 |
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ЛАСК – Юнион С-Ж – 3:0. Топовый матч Таловерова. Видео голов, обзор
Смотрите матч 4-го раунда группового этапа
09 ноября 2023, 23:47 |
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Сегодня, 9 ноября закончился матч 4-го раунда Лиги Европы, в котором австрийский ЛАСК разгромил на своем поле бельгийский «Юнион Сент-Жилуаз» (3:0).
Один из голов австрийского клуба провел украинский защитник Максим Таловеров, забивший головой в конце первого тайма. Для украинского это первый гол за австрийскую команду.
Лига Европы. 4-й раунд, 9 ноября
Відеоогляд матчу
ЛАСК – Юнион Сент-Жилуаз – 3:0
Голы: Хорват, 25, Талаверов, 45+5, Жюль, 77.
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