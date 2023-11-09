Таловеров помог ЛАСКу набрать три очка, Брайтон победил Аякс

Сегодня, 9 ноября, стартовал 4-й раунд группового этапа Лиги Европы.

Максим Таловеров забил свой первый гол за ЛАСК и помог команде разгромить «Юнион Сент-Жилуаз».

Французская «Тулуза» шокировала на своем поле «Ливерпуль», обыграв англичан со счетом 3:2.

«Брайтон» под руководством экс-тренера «Шахтера» Де Дзерби на выезде обыграл «Аякс», а «Рома» Жозе Моуриньо проиграла пражской «Славии».

«Шериф» с Максимом Ковалем, проведшим целый матч, проиграл на последних минутах швейцарскому «Серветту».

Лига Европы. 4-й раунд, 9 ноября

Аякс – Брайтон – 0:2

Голы: Фати, 15, Адингра, 53.

Карабах – Байер – 0:1

Гол: Бонифасе, 90+3.

ЛАСК – Юнион Сент-Жилуаз – 3:0

Голы: Хорват, 25, Талаверов, 45+5, Жюль, 77.

Ренн – Панатинаикос – 3:1

Голы: Ридер, 9, Салах, 65, Бла, 70 (пенальти) – Йоаннидис, 34.

Маккаби Хайфа – Вильярреал – 1:2

Голы: Сек, 32 – Баэна, 83, Серлот, 87.



Серветт – Шериф – 2:1

Голы: Рульс, 84, Бедия, 90 – Северен, 12 (автогол).

Славия Прага – Рома – 2:0

Голы: Юречка, 50, Массопуст, 74.

Тулуза – Ливерпуль – 3:2

Голы: Доннум, 36, Даллинга, 58, Магри, 76 – Кассерес, 74 (автогол), Жота, 89.