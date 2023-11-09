Таловеров помог ЛАСКу набрать три очка, Брайтон победил Аякс
Состоялось восемь матчей Лиги Европы
Сегодня, 9 ноября, стартовал 4-й раунд группового этапа Лиги Европы.
Максим Таловеров забил свой первый гол за ЛАСК и помог команде разгромить «Юнион Сент-Жилуаз».
Французская «Тулуза» шокировала на своем поле «Ливерпуль», обыграв англичан со счетом 3:2.
«Брайтон» под руководством экс-тренера «Шахтера» Де Дзерби на выезде обыграл «Аякс», а «Рома» Жозе Моуриньо проиграла пражской «Славии».
«Шериф» с Максимом Ковалем, проведшим целый матч, проиграл на последних минутах швейцарскому «Серветту».
Лига Европы. 4-й раунд, 9 ноября
Аякс – Брайтон – 0:2
Голы: Фати, 15, Адингра, 53.
Карабах – Байер – 0:1
Гол: Бонифасе, 90+3.
ЛАСК – Юнион Сент-Жилуаз – 3:0
Голы: Хорват, 25, Талаверов, 45+5, Жюль, 77.
Ренн – Панатинаикос – 3:1
Голы: Ридер, 9, Салах, 65, Бла, 70 (пенальти) – Йоаннидис, 34.
Маккаби Хайфа – Вильярреал – 1:2
Голы: Сек, 32 – Баэна, 83, Серлот, 87.
Серветт – Шериф – 2:1
Голы: Рульс, 84, Бедия, 90 – Северен, 12 (автогол).
Славия Прага – Рома – 2:0
Голы: Юречка, 50, Массопуст, 74.
Тулуза – Ливерпуль – 3:2
Голы: Доннум, 36, Даллинга, 58, Магри, 76 – Кассерес, 74 (автогол), Жота, 89.
Schlusspfiff! Was für ein magischer Europacup-Abend 🤩🤩— LASK (@LASK_Official) November 9, 2023
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⚫⚪️ASK 3-0 🔵🟡RUSG #ASKRUSG #UEL FT' pic.twitter.com/9vVnloZtRP
Full-time. #TFCLIV pic.twitter.com/b2lCiQkOqe— Liverpool FC (@LFC) November 9, 2023
Triplice fischio. Usciamo sconfitti da Praga. #SlaviaRoma pic.twitter.com/EwWLD2C7kV— AS Roma (@OfficialASRoma) November 9, 2023
Defeat vs. Brighton.#UEL #ajabha pic.twitter.com/4hHWDtzOK4— AFC Ajax (@AFCAjax) November 9, 2023
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