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Лига Европы
Аякс
09.11.2023 19:45 – FT 0 : 2
Брайтон
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Лига Европы
09 ноября 2023, 21:51 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:01
375
0

Таловеров помог ЛАСКу набрать три очка, Брайтон победил Аякс

Состоялось восемь матчей Лиги Европы

09 ноября 2023, 21:51 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:01
375
0
Таловеров помог ЛАСКу набрать три очка, Брайтон победил Аякс
ЛАСК.

Сегодня, 9 ноября, стартовал 4-й раунд группового этапа Лиги Европы.

Максим Таловеров забил свой первый гол за ЛАСК и помог команде разгромить «Юнион Сент-Жилуаз».

Французская «Тулуза» шокировала на своем поле «Ливерпуль», обыграв англичан со счетом 3:2.

«Брайтон» под руководством экс-тренера «Шахтера» Де Дзерби на выезде обыграл «Аякс», а «Рома» Жозе Моуриньо проиграла пражской «Славии».

«Шериф» с Максимом Ковалем, проведшим целый матч, проиграл на последних минутах швейцарскому «Серветту».

Лига Европы. 4-й раунд, 9 ноября

Аякс – Брайтон – 0:2
Голы: Фати, 15, Адингра, 53.

Карабах – Байер – 0:1
Гол: Бонифасе, 90+3.

ЛАСК – Юнион Сент-Жилуаз – 3:0
Голы: Хорват, 25, Талаверов, 45+5, Жюль, 77.

Ренн – Панатинаикос – 3:1
Голы: Ридер, 9, Салах, 65, Бла, 70 (пенальти) – Йоаннидис, 34.

Маккаби Хайфа – Вильярреал – 1:2
Голы: Сек, 32 – Баэна, 83, Серлот, 87.

Серветт – Шериф – 2:1
Голы: Рульс, 84, Бедия, 90 – Северен, 12 (автогол).

Славия Прага – Рома – 2:0
Голы: Юречка, 50, Массопуст, 74.

Тулуза – Ливерпуль – 3:2
Голы: Доннум, 36, Даллинга, 58, Магри, 76 – Кассерес, 74 (автогол), Жота, 89.

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Источник Sport.ua
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