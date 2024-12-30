Именитый коуч объяснил, почему Динамо и Шахтер неудачно играют в еврокубках

Известный украинский тренер Владимир Шаран высказался о выступлениях украинских клубов в нынешних еврокубках.

«Выступление наших клубов в еврокубках – это, пожалуй, самое главное разочарование на клубном уровне. Это касается всех без исключения команд. Но есть объективные причины. Нашим командам было трудно, ведь во время войны проблемой стала логистика. И наш чемпионат из-за лихолетья переживает не лучшие времена, в связи с чем его уровень топчется на месте. Команды выровнялись и это не могло не сказаться в еврокубковых турнирах», – сказал Шаран.

«Динамо» является единственным клубом в Лиге Европы, который пока не набирал очков, а «Шахтер» с четырьмя пунктами занимает 27 место в Лиге чемпионов.

Ранее легенда «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал выступления украинских команд в этом сезоне еврокубков