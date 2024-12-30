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Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 20:19 |
606
1

Именитый коуч объяснил, почему Динамо и Шахтер неудачно играют в еврокубках

Владимир Шаран оценил еврокубковый сезон для украинских команд

30 декабря 2024, 20:19 |
606
1
Именитый коуч объяснил, почему Динамо и Шахтер неудачно играют в еврокубках
УПЛ

Известный украинский тренер Владимир Шаран высказался о выступлениях украинских клубов в нынешних еврокубках.

«Выступление наших клубов в еврокубках – это, пожалуй, самое главное разочарование на клубном уровне. Это касается всех без исключения команд. Но есть объективные причины. Нашим командам было трудно, ведь во время войны проблемой стала логистика. И наш чемпионат из-за лихолетья переживает не лучшие времена, в связи с чем его уровень топчется на месте. Команды выровнялись и это не могло не сказаться в еврокубковых турнирах», – сказал Шаран.

«Динамо» является единственным клубом в Лиге Европы, который пока не набирал очков, а «Шахтер» с четырьмя пунктами занимает 27 место в Лиге чемпионов.

Ранее легенда «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал выступления украинских команд в этом сезоне еврокубков

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Динамо Киев Лига Европы Шахтер Донецк Лига чемпионов инсайд Владимир Шаран
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Джей Гетсбі
У Шахтаря просто слабий тренер,а у Динамо - взагалі немає тренера
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