ВОРОБЕЙ: «Динамо провалило еврокубковый сезон. Шахтер достиг большего»

Легенда «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал выступление украинских команд в этом сезоне еврокубков

«Такие результаты говорят об уровне наших команд. Очень много вопросов. Если оценить в двух словах, то еврокубковый сезон для команд УПЛ неудачный. Да, «Шахтеру» удалось достичь чуть больше, чем «Динамо». Дончане взяли 4 очка и какие-то баллы заработали для общего рейтинга в таблице коэффициентов УЕФА. Но этого мало. Мы рассчитывали на большее. Откровенно провалило еврокубковый сезон «Динамо». В целом для украинских команд евросезон получился провальным», – сказал Воробей.

«Динамо» является единственным клубом в Лиге Европы, который пока не набирал очков, а «Шахтер» с четырьмя пунктами занимает 27 место в Лиге чемпионов.