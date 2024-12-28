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  4. ВОРОБЕЙ: «Динамо провалило еврокубковый сезон. Шахтер достиг большего»
Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 21:43 |
263
2

ВОРОБЕЙ: «Динамо провалило еврокубковый сезон. Шахтер достиг большего»

Андрей Воробей оценил уровень украинских команд в еврокубковых поединках

28 декабря 2024, 21:43 |
263
2
ВОРОБЕЙ: «Динамо провалило еврокубковый сезон. Шахтер достиг большего»
Андрій Воробей

Легенда «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал выступление украинских команд в этом сезоне еврокубков

«Такие результаты говорят об уровне наших команд. Очень много вопросов. Если оценить в двух словах, то еврокубковый сезон для команд УПЛ неудачный. Да, «Шахтеру» удалось достичь чуть больше, чем «Динамо». Дончане взяли 4 очка и какие-то баллы заработали для общего рейтинга в таблице коэффициентов УЕФА. Но этого мало. Мы рассчитывали на большее. Откровенно провалило еврокубковый сезон «Динамо». В целом для украинских команд евросезон получился провальным», – сказал Воробей.

«Динамо» является единственным клубом в Лиге Европы, который пока не набирал очков, а «Шахтер» с четырьмя пунктами занимает 27 место в Лиге чемпионов.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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MIRRA
ДК грало в менш статуснішому турнірі з менш сильними опонентами.... Тому краще б взагалі на поле не виходили....
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0
serhiy
Легенда ,якісь бали і Динамо заробило,бля з легендами (.
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0
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