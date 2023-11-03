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  4. МЮ в этом сезоне на Олд Траффорд проиграл 5 матчей – больше, чем в прошлом
Англия
03 ноября 2023, 13:55 | Обновлено 03 ноября 2023, 13:56
44
0

МЮ в этом сезоне на Олд Траффорд проиграл 5 матчей – больше, чем в прошлом

Команда Эрика тен Хага не радует болельщиков на домашнем стадионе

03 ноября 2023, 13:55 | Обновлено 03 ноября 2023, 13:56
44
0
МЮ в этом сезоне на Олд Траффорд проиграл 5 матчей – больше, чем в прошлом
Олд Траффорд

Английский «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне проиграл уже 5 матчей на домашнем стадионе «Олд Траффорд». За весь прошлый сезон было лишь 2 поражения, сообщает статистический ресурс Opta.

В 10 домашних матчах этого сезона «дьяволы» пропустили 16 голов, что также близко к показателю прошлого сезона – 21 пропущенный. Но в кампании 2022/23 «МЮ» провел на «Олд Траффорд» 33 матча, выиграв 27 из них.

В целом в этом сезоне «Манчестер Юнайтед» проиграл 8 из 15 матчей и занимает лишь 8-е место в чемпионате Англии. У команды одна из худших атак в лиге, которая смогла забить только 11 голов в 10 турах.

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Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Эрик тен Хаг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Opta
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