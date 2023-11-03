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  4. Матч WTA FInals Соболенко – Рыбакина прерван. Елена будет подавать на сет
WTA
03 ноября 2023, 07:10 |
424
0

Матч WTA FInals Соболенко – Рыбакина прерван. Елена будет подавать на сет

Поединок перенесен из-за дождя, счет 1:0 в пользу Арины по партиям

03 ноября 2023, 07:10 |
424
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Матч WTA FInals Соболенко – Рыбакина прерван. Елена будет подавать на сет
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

В ночь на 3 ноября начался матч последнего 3-го тура группы «Бакалар» на Итоговом турнире WTA 2023 между Ариной Соболенко (WTA 1) и Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 4).

В первом сете поединок прерывался дважды из-за дождя. В итоге первую партию забрала Солболенко со счетом 6:2.

Во втором сете Рыбакина отыграла брейк и повела 5:3. Однако встреча снова была прервана из-за дождя и теперь уже перенесена на вечер пятницы, 3 октября.

Поединок будет доигран после парных матчей Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – Габриэла Давбровски / Эрин Рутлифф, Дезире Кравчик / Деми Схюрс – Николь Меличар-Мартинес / Эллен Перес.

WTA Finals 2023. Хард

Группа Бакалар. 2-й тур

Арина Соболенко – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:2, 3:5* (прерван из-за дождя)

Соболенко и Рыбакина разыгрывают между собой путевку в полуфинал из группы «Бакалар». Ранее из этого квартета в плей-офф вышла Джессика Пегула. В 3-м туре американка обыграла Марию Саккари.

Также был перенесен и парный матч Коко Гофф / Джессика Пегула – Лаура Зигемунд / Вера Звонорева, который должен был состояться после завершения встречи Соболенко и Рыбакиной.

Расписание 6-го игрового дня (3 ноября) на Итоговом турнире WTA

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Арина Соболенко Итоговый турнир WTA Елена Рыбакина перенос матчей
Источник Sport.ua
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