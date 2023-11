Пегула вышла в полуфинал WTA Finals 2023 со счетом 3:0, обыграв Саккари

Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 5) выиграла 3-й матч на Итоговом турнире WTA 2023.

В 3-м туре группы «Бакалар» американка в двух сетах обыграла Марию Саккари (Греция, WTA 9) за 1 час и 19 минут.

WTA Finals 2023. Хард

Группа Бакалар. 3-й тур

Джессика Пегула (США) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:2

Это была 10-я встреча теннисистов. Счет стал равным, 5:5.

Пегула выиграла все 3 тура в группе «Бакалар» и вышла в полуфинал WTA Finals 2023 из квартета с первого места. Помимо Саккари, Джессика также выиграла у Арины Соболенко и Елены Рыбакиной.

Еще одна полуфиналистка из группы «Бакалар» определится в матче Арина Соболенко – Елена Рыбакина.

Мария Саккари проиграла все 3 поединка на групповом этапе.

Интересно, что Пегула ни разу не проиграла в 2023 году после того, как выигрывала первый сет. Счет 50:0.

She is fired up this week 🔥@JPegula sweeps Sakkari 6-3, 6-2 & wins all three of her matches in the Bacalar Group!#WTAFinals pic.twitter.com/p3M4Fm5HlV