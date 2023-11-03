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  4. Пегула вышла в полуфинал WTA Finals 2023 со счетом 3:0, обыграв Саккари
WTA
03 ноября 2023, 02:55 | Обновлено 03 ноября 2023, 03:01
173
1

Пегула вышла в полуфинал WTA Finals 2023 со счетом 3:0, обыграв Саккари

Джессика выиграла у Марии в двух сетах

03 ноября 2023, 02:55 | Обновлено 03 ноября 2023, 03:01
173
1
Пегула вышла в полуфинал WTA Finals 2023 со счетом 3:0, обыграв Саккари
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Мария Саккари

Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 5) выиграла 3-й матч на Итоговом турнире WTA 2023.

В 3-м туре группы «Бакалар» американка в двух сетах обыграла Марию Саккари (Греция, WTA 9) за 1 час и 19 минут.

WTA Finals 2023. Хард

Группа Бакалар. 3-й тур

Джессика Пегула (США) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:2

Это была 10-я встреча теннисистов. Счет стал равным, 5:5.

Пегула выиграла все 3 тура в группе «Бакалар» и вышла в полуфинал WTA Finals 2023 из квартета с первого места. Помимо Саккари, Джессика также выиграла у Арины Соболенко и Елены Рыбакиной.

Еще одна полуфиналистка из группы «Бакалар» определится в матче Арина Соболенко – Елена Рыбакина.

Мария Саккари проиграла все 3 поединка на групповом этапе.

Интересно, что Пегула ни разу не проиграла в 2023 году после того, как выигрывала первый сет. Счет 50:0.

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Мария Саккари Джессика Пегула Итоговый турнир WTA
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Falko
От, Саккарі таки хороша тенісистка, переконався. З головою. В багатьох випадках вона виглядала поцікавіше за Пегулу. Але Джесіка грала значно надійніше. Величезна кількість програних Машкою м'ячів - невимушені помилки: недоліт, переліт, подвійні. Що свідчить, що вона була просто не готова до турніру, плани були інші. Включилася в останній момент і не встигла набрати форму. Власне, по турніру вона так і йшла: геть ніяка проти Соболенки і в першому сеті проти Рибакіної. Потім - 2 сети заруби. З Пігулкою мала ще кращий вигляд, але та просто явно сильніша за "казахський" теніс.
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