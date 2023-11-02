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  4. Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Англия
02 ноября 2023, 17:21 |
2297
1

Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986

Англичанин с удовольствием принял бы награду Игоря Беланова

02 ноября 2023, 17:21 |
2297
1
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Линекер

Несколько дней назад официальный аккаунт Золотого мяча в Twitter ошибочно назвал обладателем награды 1986 года Гари Линекера, а не украинца Игоря Беланова.

Сам Линекер у себя в соцсетях отреагировал на это, написав, что готов забрать Золотой мяч-1986 себе:

«Меня такое устраивает. Можете прислать мне трофей, пожалуйста?», – ответил Линекер.

Напомним, легендарный английский форвард в том году занял в голосовании второе место. Ранее Линекер заявлял, что Золотой мяч-1986 должен был завоевать именно он.

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Гари Линекер Игорь Беланов Золотой мяч X (Twitter)
Источник Twitter
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Беланов розірвав на шматки всіх в 1986 році і якби не судійство на ЧС-86, то він би і кращим бомбардиром чемпіонату став і збірна могла би, як мінімум бути з медалями. 
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