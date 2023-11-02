Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Англичанин с удовольствием принял бы награду Игоря Беланова
Несколько дней назад официальный аккаунт Золотого мяча в Twitter ошибочно назвал обладателем награды 1986 года Гари Линекера, а не украинца Игоря Беланова.
Сам Линекер у себя в соцсетях отреагировал на это, написав, что готов забрать Золотой мяч-1986 себе:
«Меня такое устраивает. Можете прислать мне трофей, пожалуйста?», – ответил Линекер.
Напомним, легендарный английский форвард в том году занял в голосовании второе место. Ранее Линекер заявлял, что Золотой мяч-1986 должен был завоевать именно он.
I’ll take that. Could you send me the trophy please? 😂 https://t.co/yi21f9XD1Z— Gary Lineker (@GaryLineker) October 30, 2023
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