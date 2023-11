Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986

Несколько дней назад официальный аккаунт Золотого мяча в Twitter ошибочно назвал обладателем награды 1986 года Гари Линекера, а не украинца Игоря Беланова.

Сам Линекер у себя в соцсетях отреагировал на это, написав, что готов забрать Золотой мяч-1986 себе:

«Меня такое устраивает. Можете прислать мне трофей, пожалуйста?», – ответил Линекер.

Напомним, легендарный английский форвард в том году занял в голосовании второе место. Ранее Линекер заявлял, что Золотой мяч-1986 должен был завоевать именно он.

I’ll take that. Could you send me the trophy please? 😂 https://t.co/yi21f9XD1Z