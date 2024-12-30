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Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 13:20 | Обновлено 30 декабря 2024, 13:26
872
1

Это история. 49 лет назад Золотой мяч впервые выиграл украинец

Олег Блохин стал победителем престижной футбольной премии в 1975 году

30 декабря 2024, 13:20 | Обновлено 30 декабря 2024, 13:26
872
1
Это история. 49 лет назад Золотой мяч впервые выиграл украинец
ФК Динамо. Олег Блохин

30 декабря 1975 года украинский нападающий, выступавший на тот момент в киевском «Динамо», Олег Блохин выиграл «Золотой мяч».

Он стал особенным, ибо это был первый из трех, на данный момент, выигранных «Золотых мячей» украинскими футболистами. Победа Олега Блохина является не просто уверенной, а чуть ли не разгромной: украинский нападающий, заняв первое место рейтинга с 122 очками, опередил Франца Беккенбауэра, занявшего вторую позицию, на целых 80 очков. Третьим в рейтинге был Йохан Кройф с 22 баллами.

В сезоне 1974/75 Олег Блохин провел 37 матчей, забил 23 гола и отдал 2 ассиста.

В том сезоне Олег выиграл Кубок обладателей Кубков и стал лучшим бомбардиром того розыгрыша, чемпионат СССР, стал обладателем Суперкубка УЕФА и лучшим игроком года СССР.

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Олег Блохин Динамо Киев Золотой мяч France Football Франц Беккенбауэр Йохан Кройф
Данііл Киріяка Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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