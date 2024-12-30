Это история. 49 лет назад Золотой мяч впервые выиграл украинец

30 декабря 1975 года украинский нападающий, выступавший на тот момент в киевском «Динамо», Олег Блохин выиграл «Золотой мяч».

Он стал особенным, ибо это был первый из трех, на данный момент, выигранных «Золотых мячей» украинскими футболистами. Победа Олега Блохина является не просто уверенной, а чуть ли не разгромной: украинский нападающий, заняв первое место рейтинга с 122 очками, опередил Франца Беккенбауэра, занявшего вторую позицию, на целых 80 очков. Третьим в рейтинге был Йохан Кройф с 22 баллами.

В сезоне 1974/75 Олег Блохин провел 37 матчей, забил 23 гола и отдал 2 ассиста.

В том сезоне Олег выиграл Кубок обладателей Кубков и стал лучшим бомбардиром того розыгрыша, чемпионат СССР, стал обладателем Суперкубка УЕФА и лучшим игроком года СССР.