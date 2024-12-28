Не Мбаппе или Винисиус. Эксперт назвал игрока, который выиграет Золотой мяч
Джейми Каррагер отдает предпочтение Мохамеду Салаху
Бывший защитник «Ливерпуля», который сейчас работает футбольным экспертом, Джейми Каррагер рассказал, кто имеет большие шансы выиграть Золотой мяч 2025:
«Вингер «Ливерпуля» Салах уже на пути к тому, чтобы стать Игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов и Ассоциации футбольных журналистов, и если его команда выиграет Премьер-лигу, его единственными соперниками за эту награду будут кто-то из его одноклубников или Коул Палмер из Челси.
Я думаю, что он имеет большие шансы выиграть «Золотой мяч». Жюри обычно выбирают лучшего игрока с Чемпионатов мира или Европы. Поскольку в этом году не будет международного турнира, это, видимо, будет продиктовано еврокубками. Ливерпуль в Лиге чемпионов, возможно, должен выиграть или по крайней мере дойти до финала, чтобы реализовать амбиции Салаха – нападающего, который хочет побеждать».
Ранее был обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025 года.
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