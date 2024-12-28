Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Мбаппе или Винисиус. Эксперт назвал игрока, который выиграет Золотой мяч
Другие новости
28 декабря 2024, 16:28 |
427
0

Не Мбаппе или Винисиус. Эксперт назвал игрока, который выиграет Золотой мяч

Джейми Каррагер отдает предпочтение Мохамеду Салаху

28 декабря 2024, 16:28 |
427
0
Не Мбаппе или Винисиус. Эксперт назвал игрока, который выиграет Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Бывший защитник «Ливерпуля», который сейчас работает футбольным экспертом, Джейми Каррагер рассказал, кто имеет большие шансы выиграть Золотой мяч 2025:

«Вингер «Ливерпуля» Салах уже на пути к тому, чтобы стать Игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов и Ассоциации футбольных журналистов, и если его команда выиграет Премьер-лигу, его единственными соперниками за эту награду будут кто-то из его одноклубников или Коул Палмер из Челси.

Я думаю, что он имеет большие шансы выиграть «Золотой мяч». Жюри обычно выбирают лучшего игрока с Чемпионатов мира или Европы. Поскольку в этом году не будет международного турнира, это, видимо, будет продиктовано еврокубками. Ливерпуль в Лиге чемпионов, возможно, должен выиграть или по крайней мере дойти до финала, чтобы реализовать амбиции Салаха – нападающего, который хочет побеждать».

Ранее был обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025 года.

По теме:
Летний новичок Ливерпуля хочет покинуть команду. Есть два варианта
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я не хочу разочаровывать игроков и болельщиков»
«Другие команды напуганы». Роналду сообщил, кто победит в ЛЧ в этом сезоне
Мохамед Салах Джейми Каррагер Золотой мяч Лига чемпионов Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Коул Палмер Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 28 декабря 2024, 10:00 3
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Популярный турнир с участием лучших сборных

«Завалите е***о, клоуны». Милевский жестко ответил на критику фанатов
Футбол | 28 декабря 2024, 11:49 18
«Завалите е***о, клоуны». Милевский жестко ответил на критику фанатов
«Завалите е***о, клоуны». Милевский жестко ответил на критику фанатов

Бывший нападающий киевского «Динамо» разозлился на подписчиков

Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Бокс | 28.12.2024, 07:55
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Кальяри – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28.12.2024, 14:33
Кальяри – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Кальяри – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
Футбол | 27.12.2024, 18:43
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
28.12.2024, 11:13 16
Футбол
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
27.12.2024, 18:05 11
Футбол
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
26.12.2024, 16:27 2
Футбол
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
27.12.2024, 14:36 7
Футбол
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
26.12.2024, 18:45 2
Бокс
Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
27.12.2024, 19:53 1
Футбол
Боссы Ман Сити приняли ожидаемое решение по трансферам. Кого подпишут?
Боссы Ман Сити приняли ожидаемое решение по трансферам. Кого подпишут?
27.12.2024, 11:31 3
Футбол
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
27.12.2024, 11:01 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем