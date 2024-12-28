Не Мбаппе или Винисиус. Эксперт назвал игрока, который выиграет Золотой мяч

Бывший защитник «Ливерпуля», который сейчас работает футбольным экспертом, Джейми Каррагер рассказал, кто имеет большие шансы выиграть Золотой мяч 2025:

«Вингер «Ливерпуля» Салах уже на пути к тому, чтобы стать Игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов и Ассоциации футбольных журналистов, и если его команда выиграет Премьер-лигу, его единственными соперниками за эту награду будут кто-то из его одноклубников или Коул Палмер из Челси.

Я думаю, что он имеет большие шансы выиграть «Золотой мяч». Жюри обычно выбирают лучшего игрока с Чемпионатов мира или Европы. Поскольку в этом году не будет международного турнира, это, видимо, будет продиктовано еврокубками. Ливерпуль в Лиге чемпионов, возможно, должен выиграть или по крайней мере дойти до финала, чтобы реализовать амбиции Салаха – нападающего, который хочет побеждать».

Ранее был обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025 года.