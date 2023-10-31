France Football забыл, что Золотой мяч 1986 выиграл Беланов, а не Линекер

Французский журнал France Football, который ежегодно проводит церемонию вручения «Золотого мяча», забыл, что в 1986 году их награду выиграл украинец Игорь Беланов, а не англичанин Гари Линекер.

Во время нынешней церемонии награждения для того, чтобы вручить Эрлингу Холанду награду Герда Мюллера, на сцене появился бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер. Интересно, что на официальном аккаунте «Золотого мяча» в сети Twitter его представили как победителя награды в 1986 году. На самом же деле тот «Золотой мяч» выиграл легендарный игрок «Динамо» Игорь Беланов.

Фанаты в комментариях сразу же указали журналу на его ошибку, но пока France Football никак не отреагировал. Напомним, что ранее Гари Линекер говорил, что именно он должен был выиграть «Золотой мяч» в 1986 году.