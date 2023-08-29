Гари ЛИНЕКЕР: «Золотой мяч-1986 должен был завоевать я, а не Беланов»

Легендарный английский форвард Гари Линекер считает, что в 1986 году Золотой мяч должен был выиграть он, а не украинец Игорь Беланов из «Динамо» Киев:

«Я должен был выиграть «Золотой мяч» в 1986 году. Если и есть что-то, о чем я сожалею, так это об этом. В то время «Золотой мяч» могли выиграть только европейские игроки, поэтому Диего [Марадона] не смог его выиграть – что он, несомненно, сделал бы, если бы игроки не из Европы могли претендовать на приз. В то время был Диего – и все остальные. Он [Марадона] как будто пришел из другого измерения.

Но, говоря обо всех остальных, я думаю, что заслужил приз в том году. Игорь Беланов провел очень, очень хороший матч на чемпионате мира (Беланов сделал хет-трик в матче против Бельгии, сборная СССР уступила со счетом 3:4, - прим.), и все журналисты Восточной Европы сплотились и массово проголосовали за него. Я не хочу зацикливаться на этом, но я должен был получить «Золотой мяч» в 1986 году.

Тем не менее, теперь, когда я знаю, что он посещает украинских бойцов на передовой, используя свой трофей, чтобы вдохновить их, мне больше нечего сказать, он заслужил, молодец!».