Барселона – про 8-й Золотой мяч Месси: «G.O.A.T. Семья гордится тобой, Лео»
Пресс-служба каталонцев поздравила Лионеля
30 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2023.
Обладателем самой престижной награды в этом году стал звездный аргентинский форвард американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси.
Пресс-служба испанской «Барселоны» поздравила Лионеля в официальном аккаунте в Twitter:
«G.O.A.T сделал это снова. 8-й Золотой мяч. Семья «Барселоны» гордится тобой, Лео Месси».
Месси играл за «Барселону» с 2003 по 2021 год.
Для Лео этот Золотой мяч стал восьмым в карьере.
The 🐐 has done it again!— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2023
8️⃣ Ballons d'Or!
The Barça family is proud of you, Leo Messi! 💙❤️ pic.twitter.com/6w2UAI6LKC
October 30, 2023
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