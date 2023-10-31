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  4. Барселона – про 8-й Золотой мяч Месси: «G.O.A.T. Семья гордится тобой, Лео»
Испания
31 октября 2023, 02:46 |
138
1

Барселона – про 8-й Золотой мяч Месси: «G.O.A.T. Семья гордится тобой, Лео»

Пресс-служба каталонцев поздравила Лионеля

31 октября 2023, 02:46 |
138
1
Барселона – про 8-й Золотой мяч Месси: «G.O.A.T. Семья гордится тобой, Лео»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и его сыновья

30 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2023.

Обладателем самой престижной награды в этом году стал звездный аргентинский форвард американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси.

Пресс-служба испанской «Барселоны» поздравила Лионеля в официальном аккаунте в Twitter:

«G.O.A.T сделал это снова. 8-й Золотой мяч. Семья «Барселоны» гордится тобой, Лео Месси».

Месси играл за «Барселону» с 2003 по 2021 год.

Для Лео этот Золотой мяч стал восьмым в карьере.

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Барселона Лионель Месси Золотой мяч
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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AndiM
Козел зробив це знову. І ще й картинку козла поставили щоб ніхто не переплутав зі словом Бог. Ну так привітаємо К.О.З.Л.А
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