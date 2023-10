Барселона – про 8-й Золотой мяч Месси: «G.O.A.T. Семья гордится тобой, Лео»

30 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2023.

Обладателем самой престижной награды в этом году стал звездный аргентинский форвард американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси.

Пресс-служба испанской «Барселоны» поздравила Лионеля в официальном аккаунте в Twitter:

«G.O.A.T сделал это снова. 8-й Золотой мяч. Семья «Барселоны» гордится тобой, Лео Месси».

Месси играл за «Барселону» с 2003 по 2021 год.

Для Лео этот Золотой мяч стал восьмым в карьере.

The 🐐 has done it again!

8️⃣ Ballons d'Or!



The Barça family is proud of you, Leo Messi! 💙❤️ pic.twitter.com/6w2UAI6LKC