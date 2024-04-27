Анчелотти признался, сможет ли Куртуа сыграть в ЛЧ против Баварии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы. Бельгиец будет готов к матчу Ла Лиги против «Кадиса», который пройдет 4 мая.

Анчелотти ответил на вопрос журналистов, смогут ли Эдер Милитао и Тибо Куртуа, недавно восстановившиеся от серьезных травм, принять участие в полуфинальных поединках с «Баварией».

«У Эдера Милитао и Тибо Куртуа есть шанс сыграть в одном из двух матчей против «Баварии» в Лиге чемпионов. Посмотрим, сможет ли Куртуа сыграть против мюнхенцев. Будем оценивать это теперь после каждой игры», – сказал Анчелотти.

Ранее Куртуа рассказал, в какой форме он сейчас находится.