Как они это делают? Байер в матче-триллере спасся на 90+7 минуте
Леверкузенцы спасли матч против «Штутгарта»
Сегодня, 27 апреля, состоялся матч 31-го тура Бундеслиги, в котором «Байер» в Леверкузене принимал «Штутгарт».
Леверкузенцы неожиданно уступали по ходу матча 0:2, но сначала отставание в матче сократил Амин Адли, а на 90+7 Роберт Андрих сравнял счет.
«Байер» имеет после этого матча 81 очко – они чемпионы Бундеслиги. «Штутгарт» борется за попадание в ЛЧ, занимая третью строчку с 64 баллами.
Леверкузенцы не проиграли ни одного матча в этом сезоне, а беспроигрышная серия уже составляет 46 игр.
Бундеслига. 31-й тур, 27 апреля.
Байер – Штутгарт – 2:2
Голы: Адли, 62, Андрех, 90+7 – Фюрих, 47, Ундав, 57.
Байер: Градецки, Фримпонг (Телла, 89), Та (Инкапиэ, 46), Тапсоба, Коссуну, Гримальдо (Станишич, 89), Хофманн (Виртц, 74), Андрих, Паласиос, Адли, Шик (Бонифасе, 74).
Штутгарт: Нюбель, Стергиу (Мвумпа, 81), Антон, Ито, Миттельштедт, Каразор, Фюрих (Руо, 81), Мийо (Дауд, 74), Левелинг (Штенцель, 90), Гирасси, Ундав (Чжон Ву Ен, 74).
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Байер
|31
|25
|6
|0
|77 - 22
|81
|2
|Бавария
|31
|22
|3
|6
|89 - 38
|69
|3
|Штутгарт
|31
|20
|4
|7
|70 - 38
|64
|4
|РБ Лейпциг
|31
|19
|5
|7
|73 - 35
|62
|5
|Боруссия Д
|31
|16
|9
|6
|59 - 39
|57
|6
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|12
|8
|47 - 42
|45
|7
|Фрайбург
|31
|11
|7
|13
|43 - 55
|40
|8
|Аугсбург
|31
|10
|9
|12
|48 - 52
|39
|9
|Хоффенхайм
|31
|11
|6
|14
|55 - 63
|39
|10
|Вердер
|31
|10
|7
|14
|41 - 50
|37
|11
|Хайденхайм
|30
|8
|10
|12
|43 - 52
|34
|12
|Вольфсбург
|31
|9
|7
|15
|37 - 51
|34
|13
|Боруссия М
|30
|7
|10
|13
|53 - 60
|31
|14
|Бохум
|31
|6
|12
|13
|37 - 62
|30
|15
|Унион Берлин
|30
|8
|5
|17
|26 - 50
|29
|16
|Майнц
|30
|5
|12
|13
|31 - 48
|27
|17
|Кельн
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|18
|Дармштадт
|30
|3
|8
|19
|30 - 72
|17
Immer wieder und immer wieder wundervoll! 😍#B04VFB 2:2 | #Bayer04 pic.twitter.com/UHUJ5hcE76— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) April 27, 2024
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