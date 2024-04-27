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Байер
27.04.2024 19:30 – FT 2 : 2
Штутгарт
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Германия
27 апреля 2024, 21:43 |
2243
8

Как они это делают? Байер в матче-триллере спасся на 90+7 минуте

Леверкузенцы спасли матч против «Штутгарта»

27 апреля 2024, 21:43 |
2243
8
Как они это делают? Байер в матче-триллере спасся на 90+7 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Байер

Сегодня, 27 апреля, состоялся матч 31-го тура Бундеслиги, в котором «Байер» в Леверкузене принимал «Штутгарт».

Леверкузенцы неожиданно уступали по ходу матча 0:2, но сначала отставание в матче сократил Амин Адли, а на 90+7 Роберт Андрих сравнял счет.

«Байер» имеет после этого матча 81 очко – они чемпионы Бундеслиги. «Штутгарт» борется за попадание в ЛЧ, занимая третью строчку с 64 баллами.

Леверкузенцы не проиграли ни одного матча в этом сезоне, а беспроигрышная серия уже составляет 46 игр.

Бундеслига. 31-й тур, 27 апреля.

Байер – Штутгарт – 2:2

Голы: Адли, 62, Андрех, 90+7 – Фюрих, 47, Ундав, 57.

Байер: Градецки, Фримпонг (Телла, 89), Та (Инкапиэ, 46), Тапсоба, Коссуну, Гримальдо (Станишич, 89), Хофманн (Виртц, 74), Андрих, Паласиос, Адли, Шик (Бонифасе, 74).

Штутгарт: Нюбель, Стергиу (Мвумпа, 81), Антон, Ито, Миттельштедт, Каразор, Фюрих (Руо, 81), Мийо (Дауд, 74), Левелинг (Штенцель, 90), Гирасси, Ундав (Чжон Ву Ен, 74).

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Байер 31 25 6 0 77 - 22 81
2 Бавария 31 22 3 6 89 - 38 69
3 Штутгарт 31 20 4 7 70 - 38 64
4 РБ Лейпциг 31 19 5 7 73 - 35 62
5 Боруссия Д 31 16 9 6 59 - 39 57
6 Айнтрахт Ф 31 11 12 8 47 - 42 45
7 Фрайбург 31 11 7 13 43 - 55 40
8 Аугсбург 31 10 9 12 48 - 52 39
9 Хоффенхайм 31 11 6 14 55 - 63 39
10 Вердер 31 10 7 14 41 - 50 37
11 Хайденхайм 30 8 10 12 43 - 52 34
12 Вольфсбург 31 9 7 15 37 - 51 34
13 Боруссия М 30 7 10 13 53 - 60 31
14 Бохум 31 6 12 13 37 - 62 30
15 Унион Берлин 30 8 5 17 26 - 50 29
16 Майнц 30 5 12 13 31 - 48 27
17 Кельн 30 4 10 16 23 - 53 22
18 Дармштадт 30 3 8 19 30 - 72 17
Полная таблица
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Штутгарт Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Nordenus
Как раз включил на 90+, чтобы увидеть как Байер снова отыграется))
У них там кто то колдует стопудов))
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+8
Показать Скрыть 3 ответа
Андрій Заліщук
якась містика з цим Байером
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+5
pol-55
При тому що добавили 5хв,взагалі то Баєр відскочив,Штудгарт грав краще,при тому той розхвалений Серу прос-ав зо 3голи.
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-1
uausa
Далі Айтрахт і Аугсбург. Шанс на перший програш є
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-5
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