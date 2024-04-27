Как они это делают? Байер в матче-триллере спасся на 90+7 минуте

Сегодня, 27 апреля, состоялся матч 31-го тура Бундеслиги, в котором «Байер» в Леверкузене принимал «Штутгарт».

Леверкузенцы неожиданно уступали по ходу матча 0:2, но сначала отставание в матче сократил Амин Адли, а на 90+7 Роберт Андрих сравнял счет.

«Байер» имеет после этого матча 81 очко – они чемпионы Бундеслиги. «Штутгарт» борется за попадание в ЛЧ, занимая третью строчку с 64 баллами.

Леверкузенцы не проиграли ни одного матча в этом сезоне, а беспроигрышная серия уже составляет 46 игр.

Бундеслига. 31-й тур, 27 апреля.

Байер – Штутгарт – 2:2

Голы: Адли, 62, Андрех, 90+7 – Фюрих, 47, Ундав, 57.

Байер: Градецки, Фримпонг (Телла, 89), Та (Инкапиэ, 46), Тапсоба, Коссуну, Гримальдо (Станишич, 89), Хофманн (Виртц, 74), Андрих, Паласиос, Адли, Шик (Бонифасе, 74).



Штутгарт: Нюбель, Стергиу (Мвумпа, 81), Антон, Ито, Миттельштедт, Каразор, Фюрих (Руо, 81), Мийо (Дауд, 74), Левелинг (Штенцель, 90), Гирасси, Ундав (Чжон Ву Ен, 74).