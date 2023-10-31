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31 октября 2023, 00:04 | Обновлено 31 октября 2023, 00:32
265
2

МЕССИ: «Эта награда для моих партнеров по сборной, штабу и всей Аргентины»

Первые слова Месси после выигранного ЗМ

31 октября 2023, 00:04 | Обновлено 31 октября 2023, 00:32
265
2
МЕССИ: «Эта награда для моих партнеров по сборной, штабу и всей Аргентины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» в 2023 году стал нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси.

«Я очень благодарен всем людям, которые голосовали за меня, благодаря которым я выиграл эту награду. Эта награда – заслуга моих партнеров, моих партнеров по сборной Аргентины. Я считаю, что эта награда для всего тренерского штаба сборной, для всей Аргентины. Несмотря на то, что мы достигли, я хотел бы также выделить Килиана Мбаппе, у него был невероятный год, как индивидуально, так и командно.

Я вижу здесь много талантливых молодых футболистов, и не сомневаюсь, что они будут показывать отличный футбол, которым я буду наслаждаться. Мне повезло, что я был на этой церемонии много лет подряд, но времена меняются, футбол обновляется, но его уровень никогда не снижается», – сказал Месси сразу после получения награды из рук Дэвида Бекхэма.

Месси привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре, став лучшим игроком мундиаля.

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Лионель Месси Килиан Мбаппе Золотой мяч лучший игрок France Football сборная Аргентины по футболу
Источник Twitter
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14sergey1953
Мессі! Яскравий діамант світового футболу! Найкращий в історії!
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