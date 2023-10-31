МЕССИ: «Эта награда для моих партнеров по сборной, штабу и всей Аргентины»
Первые слова Месси после выигранного ЗМ
Обладателем «Золотого мяча» в 2023 году стал нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси.
«Я очень благодарен всем людям, которые голосовали за меня, благодаря которым я выиграл эту награду. Эта награда – заслуга моих партнеров, моих партнеров по сборной Аргентины. Я считаю, что эта награда для всего тренерского штаба сборной, для всей Аргентины. Несмотря на то, что мы достигли, я хотел бы также выделить Килиана Мбаппе, у него был невероятный год, как индивидуально, так и командно.
Я вижу здесь много талантливых молодых футболистов, и не сомневаюсь, что они будут показывать отличный футбол, которым я буду наслаждаться. Мне повезло, что я был на этой церемонии много лет подряд, но времена меняются, футбол обновляется, но его уровень никогда не снижается», – сказал Месси сразу после получения награды из рук Дэвида Бекхэма.
Месси привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре, став лучшим игроком мундиаля.
💬 The speech of the 2023 Ballon d'Or winner, Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/HRaNdRwclG— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
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