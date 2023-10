Фан-аккаунт Ballon d'Or в Twitter назвал место Роналду в голосовании за ЗМ

Фан-аккаунт Ballon d'Or в Twitter, который не имеет ничего общего с официальным аккаунтом Ballon d'Or и вручением Золотого мяча от журнала France Football, назвал место звездного португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду в голосовании за самую престижную индивидуальную награду.

КриРо определили на 829-е место с 0 голосами.

Интересно, что у Криштиану голов за карьеру на клубном уровне и за сборную Португалии даже больше, чем его место – 855.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения Золотого мяча 2023.

Ranked at the 829th place for the 2023 Ballon d'Or -

Cristiano Ronaldo🇵🇹 #BallonDor pic.twitter.com/6lgzBZBGzM