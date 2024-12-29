ВИДЕО. Экс-одноклубник Довбика и Цыганкова забил первый гол за Ман Сити

29 декабря проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити».

Игра проходит на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

На 21-й минуте вингер «горожан», который был одноклубником украинцев Артема Довбыка и Виктора Цыганкова в «Жироне» Савио забил свой первый гол за «Манчестер Сити».

Также в нынешнем сезоне АПЛ вингер имеет на своем счету 2 голевые передачи.

ВИДЕО. Экс-одноклубник Довбика и Цыганкова забил дебютный гол за Ман Сити.