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Англия
29 декабря 2024, 17:11 | Обновлено 29 декабря 2024, 17:26
224
0

ВИДЕО. Экс-одноклубник Довбика и Цыганкова забил первый гол за Ман Сити

Савио отметился в ворота Лестера

29 декабря 2024, 17:11 | Обновлено 29 декабря 2024, 17:26
224
0
ВИДЕО. Экс-одноклубник Довбика и Цыганкова забил первый гол за Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити».

Игра проходит на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

На 21-й минуте вингер «горожан», который был одноклубником украинцев Артема Довбыка и Виктора Цыганкова в «Жироне» Савио забил свой первый гол за «Манчестер Сити».

Также в нынешнем сезоне АПЛ вингер имеет на своем счету 2 голевые передачи.

ВИДЕО. Экс-одноклубник Довбика и Цыганкова забил дебютный гол за Ман Сити.

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Савио Морейра Манчестер Сити Лестер Лестер - Манчестер Сити Английская Премьер-лига Артем Довбик Виктор Цыганков видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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