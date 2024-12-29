Англия29 декабря 2024, 17:11 | Обновлено 29 декабря 2024, 17:26
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ВИДЕО. Экс-одноклубник Довбика и Цыганкова забил первый гол за Ман Сити
Савио отметился в ворота Лестера
29 декабря 2024, 17:11 | Обновлено 29 декабря 2024, 17:26
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29 декабря проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити».
Игра проходит на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.
На 21-й минуте вингер «горожан», который был одноклубником украинцев Артема Довбыка и Виктора Цыганкова в «Жироне» Савио забил свой первый гол за «Манчестер Сити».
Также в нынешнем сезоне АПЛ вингер имеет на своем счету 2 голевые передачи.
ВИДЕО. Экс-одноклубник Довбика и Цыганкова забил дебютный гол за Ман Сити.
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