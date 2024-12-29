«Кирьос справедлив». Джокович впервые отреагировал на допинг-дело Синнера

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал допинг-скандал первого номера рейтинга АТР Янника Синнера, а также высказался о Нике Кирьосе, который в социальных сетях критикует итальянца:

«Неприятно быть под прицелом критики, но мы живем в мире, где каждый имеет право выражать свое мнение, тем более, в соцсетях.

Ник очень активно высказывается по различным поводам, в частности о допинговом деле Янника, и он сделал несколько справедливых замечаний, касающихся прозрачности и непоследовательности процедур, а также различий между делами.

Некоторых игроков дисквалифицировали даже не за запрещенные вещества в пробе, а за пропуск допинг-тестов и неверное указание местонахождения, а некоторые игроки, стоящие ниже в рейтинге, ждут решений уже больше года.

У меня не возникает вопроса, намеренно или нет Синнер употребил запрещенное вещество. Я верю в чистый спорт. Я верю, что теннисист сделает все возможное, чтобы играть честно. Я знаю Янника с тех пор, как он был совсем юным, и он не похож на человека, который мог бы так поступить. Но я, как и большинство игроков, был очень расстроен, что нас держали в неведении пять месяцев после того, как он получил эту новость.

Такие дела не очень хорошо сказываются на имидже нашего спорта. Конечно, не хочется, чтобы это происходило, потому что за последние 20 с лишним лет, что я играю в профессиональном туре, мы были одним из самых чистых видов спорта. По крайней мере, я так считаю. Так что я продолжу верить в чистый спорт. Вопросы вызывает работа системы. К некоторым игрокам относятся не так, как к другим».

30 декабря Новак сыграет в одной паре вместе с Кирьосом на турнире АТР 250 в Брисбене. В 1-м раунде серб и австралиец встретятся с тандемом Александр Эрлер / Андреас Мьес.