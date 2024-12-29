Тренер Русина высоко оценил методы работы экс-наставника Шахтера

Главный тренер клуба английского Чемпионшипа «Сандерленд» Режис Ле Бри ответил на вопрос, какой стилистики и методов работы должен придерживаться идеальный наставник футбольной команды в наше время.

«В каждой стране есть хорошие и плохие тренеры. Я вырос большим поклонником Арсена Венгера, люблю смотреть на команды Пепа Гвардиолы и высоко ценю работу Роберто Де Дзерби в донецком «Шахтере» и «Брайтоне».

«Но мне нравится любой тренер, у команды которого есть индивидуальность. Вот что мне интересно. В Англии вы смотрите на «Ливерпуль» с их игрой в прессинг или на «Тоттенхэм» с их атакующим настроем. У них есть такая индивидуальность. «Ливерпуль» очень интересен тем, как Арне Слот сохранил прессинг Юргена Клоппа, но привнес некоторые свои собственные методы, не мешая команде».

«У каждой страны есть свои особенности, и лучше смешивать все эти качества. Только тогда вы сможете получить идеального тренера. Лучше делиться, чем следовать диктату одной точки зрения. «Сандерленд» – английский клуб, и жизненно важно сохранять эту идентичность и иметь связь со своей историей, городом и, конечно, болельщиками, но также быть открытым для новых идей и новых методов», – сказал Ле Бри.

Напомним, среди подопечных Ле Бри в «Сандерленде» значатся и два украинца – Назарий Русин и Тимур Тутеров.