Украина. Премьер лига29 декабря 2024, 10:14 |
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Суркис назвал лучшего футболиста Украины. Шапаренко – второй. Кто лидер?
Игорь Суркис отметил троих воспитанников «Динамо»
29 декабря 2024, 10:14 |
1539
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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис составил свой топ-3 лучших украинских футболистов 2024 года. Функционер отметил трех воспитанников «бело-синих».
- Забарный(Борнмут)
- Шапаренко (Динамо)
- Ванат (Динамо)
Илья Забарный в текущем сезоне сыграл 18 матчей за английский «Борнмут». Николай Шапаренко в этом сезоне забил четыре гола и сделал девять результативных передач в 21 матче за киевское «Динамо». Владислав Ванат отличился 13 мячами и четырьмя ассистами в 28 играх за Динамо в этой кампании.
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Комментарии 2
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Заангажовано, якщо Забарний не обговорюється то два других може в ДК і кращі, але не в Україні.
Що Суркіс, що Кравцяний навалили маразму.
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