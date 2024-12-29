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  4. Суркис назвал лучшего футболиста Украины. Шапаренко – второй. Кто лидер?
Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 10:14 |
1539
2

Суркис назвал лучшего футболиста Украины. Шапаренко – второй. Кто лидер?

Игорь Суркис отметил троих воспитанников «Динамо»

29 декабря 2024, 10:14 |
1539
2
Суркис назвал лучшего футболиста Украины. Шапаренко – второй. Кто лидер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис составил свой топ-3 лучших украинских футболистов 2024 года. Функционер отметил трех воспитанников «бело-синих».

  1. Забарный(Борнмут)
  2. Шапаренко (Динамо)
  3. Ванат (Динамо)

Илья Забарный в текущем сезоне сыграл 18 матчей за английский «Борнмут». Николай Шапаренко в этом сезоне забил четыре гола и сделал девять результативных передач в 21 матче за киевское «Динамо». Владислав Ванат отличился 13 мячами и четырьмя ассистами в 28 играх за Динамо в этой кампании.

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Илья Забарный Николай Шапаренко Владислав Ванат Английская Премьер-лига Украинская Премьер-лига Динамо Киев чемпионат Украины по футболу чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Анатолий Басов
Заангажовано, якщо Забарний не обговорюється то два других може в ДК і кращі, але не в Україні.
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+1
Arty900
Що Суркіс, що Кравцяний навалили маразму.
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