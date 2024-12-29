Суркис назвал лучшего футболиста Украины. Шапаренко – второй. Кто лидер?

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис составил свой топ-3 лучших украинских футболистов 2024 года. Функционер отметил трех воспитанников «бело-синих».

Забарный(Борнмут) Шапаренко (Динамо) Ванат (Динамо)

Илья Забарный в текущем сезоне сыграл 18 матчей за английский «Борнмут». Николай Шапаренко в этом сезоне забил четыре гола и сделал девять результативных передач в 21 матче за киевское «Динамо». Владислав Ванат отличился 13 мячами и четырьмя ассистами в 28 играх за Динамо в этой кампании.