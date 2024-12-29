Киченок / Соррибес Тормо – Андреева / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE

30 декабря украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В 1/8 финала украинка вместе со своей напарницей Сарой Соррибес Тормо из Испании сыграет против «нейтрального» дуэта Мирра Андреева / Диана Шнайдер. Поединок начнется 1-м запуском на корте №10. Ориентировочное время начала встречи – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

Во 2-м раунде победительницы противостояния встретятся с тандемом Паула Бадоса / Онс Жабер.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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