Киченок / Соррибес Тормо – Андреева / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Брисбене 30 декабря в 03:00
30 декабря украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).
В 1/8 финала украинка вместе со своей напарницей Сарой Соррибес Тормо из Испании сыграет против «нейтрального» дуэта Мирра Андреева / Диана Шнайдер. Поединок начнется 1-м запуском на корте №10. Ориентировочное время начала встречи – 03:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча тандемов.
Во 2-м раунде победительницы противостояния встретятся с тандемом Паула Бадоса / Онс Жабер.
Видеоплеер матча будет добавлен позже...
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