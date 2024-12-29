Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Соррибес Тормо – Андреева / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
29 декабря 2024, 17:48 |
58
0

Киченок / Соррибес Тормо – Андреева / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Брисбене 30 декабря в 03:00

29 декабря 2024, 17:48 |
58
0
Киченок / Соррибес Тормо – Андреева / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE
Instagram. Надежда Киченок

30 декабря украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В 1/8 финала украинка вместе со своей напарницей Сарой Соррибес Тормо из Испании сыграет против «нейтрального» дуэта Мирра Андреева / Диана Шнайдер. Поединок начнется 1-м запуском на корте №10. Ориентировочное время начала встречи – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

Во 2-м раунде победительницы противостояния встретятся с тандемом Паула Бадоса / Онс Жабер.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Киченок / Чжань Хаоцин – Гибсон / Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Ван Яфань. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Надежда Киченок Сара Соррибес-Тормо Мирра Андреева Диана Шнайдер смотреть онлайн WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Футбол | 28 декабря 2024, 23:22 2
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?

Михаил находится вне топ-10 в команде

ФОТО. Черный день для Бенчич. Как Италия разгромила Швейцарию на United Cup
Теннис | 29 декабря 2024, 13:52 1
ФОТО. Черный день для Бенчич. Как Италия разгромила Швейцарию на United Cup
ФОТО. Черный день для Бенчич. Как Италия разгромила Швейцарию на United Cup

Итальянцы одержали победу со счетом 3:0, Белинда проиграла в двух поединках

Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
Футбол | 29.12.2024, 15:07
Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
Бокс | 28.12.2024, 19:11
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
Ман Сити купит 2 дорогих игроков, которые помогут вытащить клуб из кризиса
Футбол | 28.12.2024, 21:24
Ман Сити купит 2 дорогих игроков, которые помогут вытащить клуб из кризиса
Ман Сити купит 2 дорогих игроков, которые помогут вытащить клуб из кризиса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
28.12.2024, 11:13 18
Футбол
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
28.12.2024, 09:01
Бокс
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
28.12.2024, 17:40
Бокс
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
27.12.2024, 18:43 9
Футбол
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
29.12.2024, 07:22 13
Футбол
Известна причина срыва трансфера. Лунин был близок к переходу в топ-клуб
Известна причина срыва трансфера. Лунин был близок к переходу в топ-клуб
28.12.2024, 14:12 7
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.12.2024, 10:00 3
Хоккей
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
28.12.2024, 07:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем