Французская Лига 1 остроумно ответила Роналду, показав достижения Месси

Французская Лига 1 остроумно ответила на критику со стороны легендарного португальского форварда Криштиану Роналду, который заявил, что французский чемпионат слабее турнира в Саудовской Аравии.

«Лео Месси, играя в 38 градусов», – говорится в сообщении, к которому прикреплена фотография аргентинца с кубком мира.

Национальная сборная Аргентины стала чемпионом мира в 2022 году. Мундиаль тогда проходил Катаре. В финальном поединке аргентинцы обыграли национальную команду Франции (4:3), а сам Месси отличился дублем.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду заговорил о завершении карьеры.