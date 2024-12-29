Французская Лига 1 остроумно ответила Роналду, показав достижения Месси
Французы вспомнили триумф Аргентины на ЧМ-2022
Французская Лига 1 остроумно ответила на критику со стороны легендарного португальского форварда Криштиану Роналду, который заявил, что французский чемпионат слабее турнира в Саудовской Аравии.
«Лео Месси, играя в 38 градусов», – говорится в сообщении, к которому прикреплена фотография аргентинца с кубком мира.
Национальная сборная Аргентины стала чемпионом мира в 2022 году. Мундиаль тогда проходил Катаре. В финальном поединке аргентинцы обыграли национальную команду Франции (4:3), а сам Месси отличился дублем.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду заговорил о завершении карьеры.
Leo Messi jugando con 38 grados 🌟🇦🇷🐐 pic.twitter.com/2AWglqm8zk— Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) December 28, 2024
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