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  4. Французская Лига 1 остроумно ответила Роналду, показав достижения Месси
Франция
29 декабря 2024, 11:34 | Обновлено 29 декабря 2024, 12:00
704
4

Французская Лига 1 остроумно ответила Роналду, показав достижения Месси

Французы вспомнили триумф Аргентины на ЧМ-2022

29 декабря 2024, 11:34 | Обновлено 29 декабря 2024, 12:00
704
4
Французская Лига 1 остроумно ответила Роналду, показав достижения Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Французская Лига 1 остроумно ответила на критику со стороны легендарного португальского форварда Криштиану Роналду, который заявил, что французский чемпионат слабее турнира в Саудовской Аравии.

«Лео Месси, играя в 38 градусов», – говорится в сообщении, к которому прикреплена фотография аргентинца с кубком мира.

Национальная сборная Аргентины стала чемпионом мира в 2022 году. Мундиаль тогда проходил Катаре. В финальном поединке аргентинцы обыграли национальную команду Франции (4:3), а сам Месси отличился дублем.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду заговорил о завершении карьеры.

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Криштиану Роналду Лионель Месси Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Лига 1
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Комментарии 4
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AndiM
І що, від цього ліга 1 припиняє бути  нікому не цікавим лайном?
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+1
andre_lui
Ліга 1 потролила як Роналду так і збірну Франції
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0
DaVinci
Сильна відповідь. Достойна їхнього чемпіонату.
Насправді Ліга 1 реально стала нецікавою. 
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-1
Olex
А що, Катар належить саудітам?
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-1
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