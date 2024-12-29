Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Каррагер рассказал, кого ненавидел на протяжении карьеры. Это легенда МЮ
Англия
29 декабря 2024, 17:26 |
1563
2

Каррагер рассказал, кого ненавидел на протяжении карьеры. Это легенда МЮ

Экс-защитник Ливерпуля выделил Гари Невилла

29 декабря 2024, 17:26 |
1563
2
Каррагер рассказал, кого ненавидел на протяжении карьеры. Это легенда МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Именитый экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что на протяжении своей карьеры он ненавидел бывшего фулбека «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла:

«Между клубами было большое соперничество, но он целовал свой значок и говорил вещи о людях из «Ливерпуля». Он просто подыгрывал фанатам и пытался попасть к болельщикам «Манчестер Юнайтед». Кого волнует Гари Невилл, даже если ты болеешь за «Манчестер Юнайтед»? Он правый защитник. Никого на самом деле не интересуют правые защитники».

В 2006 году Гари Невилл пробежался по стадиону «Олд Траффорд» перед болельщиками «мерсисайдцев», чтобы отпраздновать победу «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем». За это празднование игрока оштрафовали на 10 тысяч фунтов.

Ранее Каррагер рассказал, кто получит Золотой мяч 2025 года.

По теме:
Гвардиола провел 500-й матч во главе Ман Сити. Статистика «лысого гения»
Гвардиола дождался. Ман Сити обыграл Лестер и прервал безвыигрышную серию
ВИДЕО. Ни одного шанса Лестеру. Холанд удвоил преимущество Манчестер Сити
Джейми Каррагер Гари Невилл Манчестер Юнайтед Ливерпуль Олд Траффорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
Футбол | 28 декабря 2024, 19:43 1
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид

Дани Ольмо может бесплатно перейти в «Атлетико»

«Неожиданно теряют очки». Йовичевич оценил Шахтер Пушича
Футбол | 29 декабря 2024, 13:58 6
«Неожиданно теряют очки». Йовичевич оценил Шахтер Пушича
«Неожиданно теряют очки». Йовичевич оценил Шахтер Пушича

Хорват верит в успех «горняков»

Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Футбол | 29.12.2024, 07:22
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Андрей ВОРОБЕЙ – о Пушиче: «Надо что-то менять»
Футбол | 29.12.2024, 18:51
Андрей ВОРОБЕЙ – о Пушиче: «Надо что-то менять»
Андрей ВОРОБЕЙ – о Пушиче: «Надо что-то менять»
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
Бокс | 28.12.2024, 19:11
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Англичане всегда умело стебают друга друга. 
Ответить
0
umnuy2
аха-ха прикольно сказал)))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
28.12.2024, 17:40
Бокс
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
29.12.2024, 12:09 74
Футбол
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
28.12.2024, 22:35 8
Футбол
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
29.12.2024, 08:32 5
Бокс
Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
27.12.2024, 19:53 1
Футбол
Уоррен поменял мнение о победителе боя Усик – Фьюри, но есть нюанс
Уоррен поменял мнение о победителе боя Усик – Фьюри, но есть нюанс
28.12.2024, 13:02 6
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.12.2024, 10:00 3
Хоккей
Известна причина срыва трансфера. Лунин был близок к переходу в топ-клуб
Известна причина срыва трансфера. Лунин был близок к переходу в топ-клуб
28.12.2024, 14:12 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем