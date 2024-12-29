Каррагер рассказал, кого ненавидел на протяжении карьеры. Это легенда МЮ

Именитый экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что на протяжении своей карьеры он ненавидел бывшего фулбека «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла:

«Между клубами было большое соперничество, но он целовал свой значок и говорил вещи о людях из «Ливерпуля». Он просто подыгрывал фанатам и пытался попасть к болельщикам «Манчестер Юнайтед». Кого волнует Гари Невилл, даже если ты болеешь за «Манчестер Юнайтед»? Он правый защитник. Никого на самом деле не интересуют правые защитники».

В 2006 году Гари Невилл пробежался по стадиону «Олд Траффорд» перед болельщиками «мерсисайдцев», чтобы отпраздновать победу «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем». За это празднование игрока оштрафовали на 10 тысяч фунтов.

Ранее Каррагер рассказал, кто получит Золотой мяч 2025 года.