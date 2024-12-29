Киченок / Чжань Хаоцин – Гибсон / Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 декабря украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/8 финала украинка вместе со своей новой напарницей Чжань Хаоцин (Тайвань) сыграет против австралийского тандема Талия Гибсон / Майя Джойнт. Поединок состоится 5-м запуском на корте №2 после игры Юань Юэ – Аранча Рус. Ориентировочное время начала встречи – 09:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Во 2-м раунде победительницы противостояния сыграют против дуэта Присцилла Хон / Анна Калинская.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА