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WTA
29 декабря 2024, 18:25 | Обновлено 29 декабря 2024, 18:40
45
0

Киченок / Чжань Хаоцин – Гибсон / Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матч 1/8 финала турнира WTA 500 в Брисбене 30 декабря в 09:00

29 декабря 2024, 18:25 | Обновлено 29 декабря 2024, 18:40
45
0
Киченок / Чжань Хаоцин – Гибсон / Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Людмила Киченок

30 декабря украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/8 финала украинка вместе со своей новой напарницей Чжань Хаоцин (Тайвань) сыграет против австралийского тандема Талия Гибсон / Майя Джойнт. Поединок состоится 5-м запуском на корте №2 после игры Юань Юэ – Аранча Рус. Ориентировочное время начала встречи – 09:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Во 2-м раунде победительницы противостояния сыграют против дуэта Присцилла Хон / Анна Калинская.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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Чжань Хаоцин Людмила Киченок Майя Джойнт смотреть онлайн WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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