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  4. ВИДЕО. Ни одного шанса Лестеру. Холанд удвоил преимущество Манчестер Сити
Англия
29 декабря 2024, 18:18 |
198
0

ВИДЕО. Ни одного шанса Лестеру. Холанд удвоил преимущество Манчестер Сити

Норвежец забил на 74-й минуте

29 декабря 2024, 18:18 |
198
0
ВИДЕО. Ни одного шанса Лестеру. Холанд удвоил преимущество Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

29 декабря проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити».

Игра проходит на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

На 74-й минуте звездный форвард гостей Эрлинг Холанд головой удвоил преимущество «горожан».

В нынешнем сезоне АПЛ этот гол стал для Холанда 14-м в нынешнем сезоне АПЛ.

ВИДЕО. Ни одного шанса Лестеру. Холанд удвоил преимущество Манчестер Сити.

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Манчестер Сити Английская Премьер-лига Лестер видео голов и обзор Лестер - Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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