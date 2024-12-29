29 декабря проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити».

Игра проходит на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

На 74-й минуте звездный форвард гостей Эрлинг Холанд головой удвоил преимущество «горожан».

В нынешнем сезоне АПЛ этот гол стал для Холанда 14-м в нынешнем сезоне АПЛ.

ВИДЕО. Ни одного шанса Лестеру. Холанд удвоил преимущество Манчестер Сити.