Англия29 декабря 2024, 18:18 |
198
0
ВИДЕО. Ни одного шанса Лестеру. Холанд удвоил преимущество Манчестер Сити
Норвежец забил на 74-й минуте
29 декабря 2024, 18:18 |
198
0
29 декабря проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити».
Игра проходит на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.
На 74-й минуте звездный форвард гостей Эрлинг Холанд головой удвоил преимущество «горожан».
В нынешнем сезоне АПЛ этот гол стал для Холанда 14-м в нынешнем сезоне АПЛ.
ВИДЕО. Ни одного шанса Лестеру. Холанд удвоил преимущество Манчестер Сити.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 декабря 2024, 13:14 8
Михаил ждал помощи от Андрея Шевченко
Футбол | 29 декабря 2024, 18:51 0
Бывший нападающий Шахтера имеет сомнения относительно будущего текущего тренерского штаба команды
Футбол | 29.12.2024, 05:48
Футбол | 28.12.2024, 21:24
Футбол | 28.12.2024, 19:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.12.2024, 13:02 6
28.12.2024, 19:11 2
28.12.2024, 09:01
27.12.2024, 19:53 1
29.12.2024, 07:22 14
27.12.2024, 18:43 9
28.12.2024, 08:41 7
28.12.2024, 22:35 8