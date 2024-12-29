Умер экс-игрок полтавской Ворсклы и одесского Черноморца

На 41-м году жизни скончался бывший игрок полтавской «Ворсклы» и одесского «Черноморца» Руслан Соляник.

Руслан сделал свои первые шаги в футболе в ДЮСШ имени И. Горпинка. Впоследствии он стал игроком донецкого «Металлурга», где преимущественно выступал за дублирующий состав.

В 2004 году защитник перешел в полтавскую «Ворсклу», за которую провел 18 матчей. После этого решил попробовать свои силы в «Кривбассе», но в Кривом Роге ему не удалось закрепиться, и Руслан начал искать новую команду.

В 2006 году он стал игроком симферопольской «Таврии», а впоследствии перешел в мариупольский «Ильичевец», где стал основным игроком. Его успешные выступления позволили ему перейти сначала в «Александрию», а затем в казахский «Жетысу».

В сезоне 2011 года Соляник защищал цвета одесского «Черноморца», а после этого выступал за клубы Первой и Второй лиг Украины.

Причины смерти Руслана Соляника пока не сообщаются.