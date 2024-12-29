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29.12.2024 16:00 – FT 1 : 0
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29 декабря 2024, 17:53 | Обновлено 29 декабря 2024, 18:45
202
0

Догнали Аталанту. Наполи обыграл Венецию и вышел на второе место в Серии А

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды из Неаполя

29 декабря 2024, 17:53 | Обновлено 29 декабря 2024, 18:45
202
0
Догнали Аталанту. Наполи обыграл Венецию и вышел на второе место в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря состоялся матч 18-го тура Серии А между «Наполи» и «Венецией».

Игра прошла на «Стадионе имени Диего Армандо Марадоны» в Неаполе.

Форвард «Наполи» Джакомо Распадори открыл счет на 79-й минуте. Нападающий хозяев Ромелу Лукаку на 37-й минуте получил шанс вывести свою команду вперед с пенальти, однако форвард не реализовал свой момент.

В турнирной таблице «Наполи», имея в своем активе 41 очко, занимает второе место, у лидера Серии А, «Аталанты», - идентичное количество пунктов. «Венеция» набрала 14 баллов и занимает 18-ю позицию.

Серия А. 18-й тур. 29 декабря

Наполи – Венеция – 1:0

Гол: Распадори, 79

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Наполи Венеция Серия A Ромелу Лукаку Джакомо Распадори чемпионат Италии по футболу Аталанта
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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