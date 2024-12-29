Догнали Аталанту. Наполи обыграл Венецию и вышел на второе место в Серии А
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды из Неаполя
29 декабря состоялся матч 18-го тура Серии А между «Наполи» и «Венецией».
Игра прошла на «Стадионе имени Диего Армандо Марадоны» в Неаполе.
Форвард «Наполи» Джакомо Распадори открыл счет на 79-й минуте. Нападающий хозяев Ромелу Лукаку на 37-й минуте получил шанс вывести свою команду вперед с пенальти, однако форвард не реализовал свой момент.
В турнирной таблице «Наполи», имея в своем активе 41 очко, занимает второе место, у лидера Серии А, «Аталанты», - идентичное количество пунктов. «Венеция» набрала 14 баллов и занимает 18-ю позицию.
Серия А. 18-й тур. 29 декабря
Наполи – Венеция – 1:0
Гол: Распадори, 79
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