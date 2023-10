Где-то плачет Мухова. Саккари взяла 1 гейм у Соболенко на Итоговом турнире

Греческая теннисистка Мария Саккари (WTA 9) уступила Арине Соболенко (WTA 1) в 1-м туре группы «Бакалар» на Итоговом турнире WTA 2023.

Игра завершилась в двух сетах за 1 час и 15 минут. Саккари сумела взять всего 1 гейм у Соболенко.

WTA Finals 2023. Хард

Группа Бакалар. 1-й тур

Арина Соболенко – Мария Саккари (Греция) – 6:0, 6:1

Это была 11-я встреча теннисистов. Мария проиграла Арине 7-й очный поединок.

Отметим, что Саккари попала на Итоговый турнир вместо Каролины Муховой, которая снялась с соревнований из-за травмы запястья.

К слову, Мухова в 2023 году дважды обыгрывала Соболенко.

Мария и Арина играют в одном квартере с Еленой Рыбакиной и Джессикой Пегулой. Ранее американка обыграла представительницу Казахстана в двух сетах.

The World No. 1 has come to play 🎾@SabalenkaA defeats Sakkari to secure her opening match in the Bacalar Group.#WTAFinals pic.twitter.com/Mspvh9mbdq