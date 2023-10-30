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  4. Где-то плачет Мухова. Саккари взяла 1 гейм у Соболенко на Итоговом турнире
WTA
30 октября 2023, 03:20 | Обновлено 30 октября 2023, 03:24
185
0

Где-то плачет Мухова. Саккари взяла 1 гейм у Соболенко на Итоговом турнире

Мария провально стартовала на Итоговом турнире WTA 2023

30 октября 2023, 03:20 | Обновлено 30 октября 2023, 03:24
185
0
Где-то плачет Мухова. Саккари взяла 1 гейм у Соболенко на Итоговом турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Мария Саккари

Греческая теннисистка Мария Саккари (WTA 9) уступила Арине Соболенко (WTA 1) в 1-м туре группы «Бакалар» на Итоговом турнире WTA 2023.

Игра завершилась в двух сетах за 1 час и 15 минут. Саккари сумела взять всего 1 гейм у Соболенко.

WTA Finals 2023. Хард

Группа Бакалар. 1-й тур

Арина Соболенко – Мария Саккари (Греция) – 6:0, 6:1

Это была 11-я встреча теннисистов. Мария проиграла Арине 7-й очный поединок.

Отметим, что Саккари попала на Итоговый турнир вместо Каролины Муховой, которая снялась с соревнований из-за травмы запястья.

К слову, Мухова в 2023 году дважды обыгрывала Соболенко.

Мария и Арина играют в одном квартере с Еленой Рыбакиной и Джессикой Пегулой. Ранее американка обыграла представительницу Казахстана в двух сетах.

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Арина Соболенко Мария Саккари Итоговый турнир WTA Каролина Мухова
Источник Sport.ua
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