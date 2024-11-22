СЕЛЕЗНЕВ: «В Турции я быстро стал своим, с рынка возвращался с 3–4 торбами»

Украинский форвард Евгений Селезнев в интервью Sport Media Club Dnipro рассказал о своем выступлении в Турции, где играл за клубы «Акхисарспор», «Карабюкспор» и «Бурсаспор»:

«Период в Турции – очень хороший опыт. Другая страна с вообще иным пониманием и восприятием футбола. И когда я попал в Турцию, потребовалось время для адаптации. Для турецких мужчин в жизни есть две вещи: политика и футбол. Местные люди очень импульсивны, что мне очень нравилось. Постепенно привык, мы выиграли Кубок и Суперкубок. Очень приятно там было играть, мне такой стиль нравится, когда все направлено на атаку, играют для зрителей.

В Турции все очень специфично. Когда приехал, посмотрел биографии футболистов – очень многие меняют за карьеру 10–12 клубов. Каждый год в командах сменяются футболисты, тренеры. Там свой менталитет.

Возможно, из-за присущей импульсивности я быстро стал там своим. Особенно в Бурсаспоре. Там фантастические фанаты! Город очень футбольный. Когда проиграешь, в Турции лучше не ходить по улице. Это не шутка! Был случай еще до моего приезда туда: вратарь пропустил три гола, так фанаты пришли к нему домой, вытащили и отблагодарили.

Меня там очень любили. После игры мог выйти на рынок – возвращался с 3–4 полными сумками. Давали все, что могли: овощи, лаваши, кебабы. И отказываться нельзя было, ведь люди действительно живут этим.

Немного выучил турецкий язык. Нельзя не учить язык страны, в которой находишься. Это – неуважение. Первое, что нужно сделать в новой стране – выучить язык, чтобы понимать менталитет местных жителей. Турецкий язык очень тяжелый. Но когда общаешься на языке местной команды, это меняет и отношение к тебе. Ты демонстрируешь уважение к стране – и это, считаю, правильно».