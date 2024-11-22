Молодежные турниры22 ноября 2024, 04:23 | Обновлено 22 ноября 2024, 05:05
21
0
Шахтер U-15 примет участие в международному турнире в Литве
Соперниками юных горняков будут Флора Таллинн, Атака Вильнюс, РФШ Рига
22 ноября 2024, 04:23 | Обновлено 22 ноября 2024, 05:05
21
0
Шахтер U-15 примет участие в международном турнире Ateitis Cup 2024 в Литве.
Соревнования пройдут 22-24 ноября. «Горняки» под руководством Александра Овчинникова сыграют в группе A.
Группа А: Флора Таллин (Эстония), Атака Вильнюс (Литва), Шахтер Донецк (Украина), РФШ Рига (Латвия).
После группового этапа пройдут матчи раунда плей-офф, по итогам которых определятся финальные места команд на турнире.
Расписание матчей «Шахтера» U-15:
- 22 ноября, 10:20. Шахтер Донецк (Украина) – РФШ Рига (Латвия)
- 22 ноября, 13:40. Шахтер Донецк (Украина) – Атака Вильнюс (Литва)
- 23 ноября, 10:50. Шахтер Донецк (Украина) – Флора Таллин (Эстония)
Прямые трансляции игр доступны на YouTube-канале организаторов
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 ноября 2024, 20:57 4
Предатель Украины выиграл апелляционный суд в Лозанне
Футбол | 22 ноября 2024, 01:49 8
Яна Суркис пожаловалась на усложненный киевский трафик
Футбол | 21.11.2024, 13:41
Футбол | 22.11.2024, 04:43
Футбол | 21.11.2024, 11:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.11.2024, 08:51
21.11.2024, 00:31 2
21.11.2024, 10:30 2
20.11.2024, 03:41 4
21.11.2024, 00:05 6
20.11.2024, 17:19 15
20.11.2024, 06:05 33
21.11.2024, 01:44 5