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22 ноября 2024, 04:23 | Обновлено 22 ноября 2024, 05:05
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0

Шахтер U-15 примет участие в международному турнире в Литве

Соперниками юных горняков будут Флора Таллинн, Атака Вильнюс, РФШ Рига

22 ноября 2024, 04:23 | Обновлено 22 ноября 2024, 05:05
21
0
Шахтер U-15 примет участие в международному турнире в Литве
ФК Шахтер

Шахтер U-15 примет участие в международном турнире Ateitis Cup 2024 в Литве.

Соревнования пройдут 22-24 ноября. «Горняки» под руководством Александра Овчинникова сыграют в группе A.

Группа А: Флора Таллин (Эстония), Атака Вильнюс (Литва), Шахтер Донецк (Украина), РФШ Рига (Латвия).

После группового этапа пройдут матчи раунда плей-офф, по итогам которых определятся финальные места команд на турнире.

Расписание матчей «Шахтера» U-15:

  • 22 ноября, 10:20. Шахтер Донецк (Украина) – РФШ Рига (Латвия)
  • 22 ноября, 13:40. Шахтер Донецк (Украина) – Атака Вильнюс (Литва)
  • 23 ноября, 10:50. Шахтер Донецк (Украина) – Флора Таллин (Эстония)

Прямые трансляции игр доступны на YouTube-канале организаторов

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Шахтер Донецк U-15 Шахтер Донецк детско-юношеский футбол Флора Таллинн РФШ Рига
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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