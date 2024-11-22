Шахтер U-15 примет участие в международному турнире в Литве

Шахтер U-15 примет участие в международном турнире Ateitis Cup 2024 в Литве.

Соревнования пройдут 22-24 ноября. «Горняки» под руководством Александра Овчинникова сыграют в группе A.

Группа А: Флора Таллин (Эстония), Атака Вильнюс (Литва), Шахтер Донецк (Украина), РФШ Рига (Латвия).

После группового этапа пройдут матчи раунда плей-офф, по итогам которых определятся финальные места команд на турнире.

Расписание матчей «Шахтера» U-15:

22 ноября, 10:20. Шахтер Донецк (Украина) – РФШ Рига (Латвия)

22 ноября, 13:40. Шахтер Донецк (Украина) – Атака Вильнюс (Литва)

23 ноября, 10:50. Шахтер Донецк (Украина) – Флора Таллин (Эстония)

Прямые трансляции игр доступны на YouTube-канале организаторов