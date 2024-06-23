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Молодежные турниры
23 июня 2024, 19:17 | Обновлено 23 июня 2024, 19:22
516
1

Карпаты U-17 и Шахтер U-15 выиграли сезон ДЮФЛУ в своих возрастах

Финальный раунд соревнований прошел во Львове с 21 по 23 июня

23 июня 2024, 19:17 | Обновлено 23 июня 2024, 19:22
516
1
Карпаты U-17 и Шахтер U-15 выиграли сезон ДЮФЛУ в своих возрастах
УАФ

Команды УФК-Карпаты Львов U-17 и Шахтер Донецк U-15 выиграли сезон ДЮФЛУ в своих возрастных категориях.

Определились призеры чемпионата Украины по футболу среди команд детско-юношеских спортивных учреждений сезона 2023/2024 в Высшей лиге в категориях U-15 и U-17.

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ прошел во Львове с 21 по 23 июня.

ДЮФЛУ 2023/2024

U-17. Высшая лига. Финал четырех. Львов

1 тур. 21.06.2024

  • ДЮСШ ФА Кривбасс (Кривой Рог) – Шахтер (Донецк) – 1:1
  • УФК-Кривбасс (Днепр) – УФК-Карпаты (Львов) – 0:2

2 тур. 22.06.2024

  • Шахтер (Донецк) – УФК-Кривбасс (Днепр) – 10:0
  • УФК-Карпаты (Львов) – ДЮСШ ФА Кривбасс (Кривой Рог) – 3:0

3 тур. 23.06.2024

  • ДЮСШ ФА Кривбасс (Кривой Рог) – УФК-Кривбасс (Днепр) – 4:0
  • Шахтер (Донецк) – УФК-Карпаты (Львов) – 1:1

Итоговая таблица

U-15. Высшая лига. Финал четырех. Львов

1 тур. 21.06.2024

  • Шахтер (Донецк) – Динамо (Киев) – 1:0
  • Мункач (Мукачево) – УФК-Кривбасс (Днепр) – 0:0

2 тур. 22.06.2024

  • Динамо (Киев) – Мункач (Мукачево) – 1:2
  • УФК-Кривбасс (Днепр) – Шахтер (Донецк) – 0:2

3 тур. 23.06.2024

  • Шахтер (Донецк) – Мункач (Мукачево) – 3:1
  • Динамо (Киев) – УФК-Кривбасс (Днепр) – 4:1

Итоговая таблица

U-17. Первая лига. Финал четырех. Киев

1/2 финала, 21.06.2024

  • Вишневое – ДЮСШ Конотоп – 2:1
  • ВОДЮСШ Нива-2 (Винница) – ФА Верес (Ровно) – 1:2

Матч за 3-е место, 23.06.2024

  • ДЮСШ Конотоп – ВОДЮСШ Нива-2 (Винница) – 0:1

Финал, 23.06.2024

  • ФА Верес (Ровно) – Вишневое – 1:1, пен.– 2:3
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 1
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maxno
Издевательство над ребятами за три дня три игры . В АПЛ так не играют а это молодежь . Соревнования неделю минимум должны проходить . Жлобы просто кто принимал .
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