Карпаты U-17 и Шахтер U-15 выиграли сезон ДЮФЛУ в своих возрастах
Финальный раунд соревнований прошел во Львове с 21 по 23 июня
Команды УФК-Карпаты Львов U-17 и Шахтер Донецк U-15 выиграли сезон ДЮФЛУ в своих возрастных категориях.
Определились призеры чемпионата Украины по футболу среди команд детско-юношеских спортивных учреждений сезона 2023/2024 в Высшей лиге в категориях U-15 и U-17.
Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ прошел во Львове с 21 по 23 июня.
ДЮФЛУ 2023/2024
U-17. Высшая лига. Финал четырех. Львов
1 тур. 21.06.2024
- ДЮСШ ФА Кривбасс (Кривой Рог) – Шахтер (Донецк) – 1:1
- УФК-Кривбасс (Днепр) – УФК-Карпаты (Львов) – 0:2
2 тур. 22.06.2024
- Шахтер (Донецк) – УФК-Кривбасс (Днепр) – 10:0
- УФК-Карпаты (Львов) – ДЮСШ ФА Кривбасс (Кривой Рог) – 3:0
3 тур. 23.06.2024
- ДЮСШ ФА Кривбасс (Кривой Рог) – УФК-Кривбасс (Днепр) – 4:0
- Шахтер (Донецк) – УФК-Карпаты (Львов) – 1:1
Итоговая таблица
U-15. Высшая лига. Финал четырех. Львов
1 тур. 21.06.2024
- Шахтер (Донецк) – Динамо (Киев) – 1:0
- Мункач (Мукачево) – УФК-Кривбасс (Днепр) – 0:0
2 тур. 22.06.2024
- Динамо (Киев) – Мункач (Мукачево) – 1:2
- УФК-Кривбасс (Днепр) – Шахтер (Донецк) – 0:2
3 тур. 23.06.2024
- Шахтер (Донецк) – Мункач (Мукачево) – 3:1
- Динамо (Киев) – УФК-Кривбасс (Днепр) – 4:1
Итоговая таблица
U-17. Первая лига. Финал четырех. Киев
1/2 финала, 21.06.2024
- Вишневое – ДЮСШ Конотоп – 2:1
- ВОДЮСШ Нива-2 (Винница) – ФА Верес (Ровно) – 1:2
Матч за 3-е место, 23.06.2024
- ДЮСШ Конотоп – ВОДЮСШ Нива-2 (Винница) – 0:1
Финал, 23.06.2024
- ФА Верес (Ровно) – Вишневое – 1:1, пен.– 2:3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Доди Лукебакио получил две желтые карточки за два матча в группе Е
Кике Карсель не хочет продавать украинца, но готов его отпустить за 40 миллионов евро