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Молодежные турниры
22 июня 2024, 16:30 | Обновлено 22 июня 2024, 16:49
287
0

Матчи финальной части ДЮФЛУ. 2-й тур. Шахтер и Динамо. Смотреть онлайн LIVE

Финальный раунд соревнований проходит с 21 до 23 июня

22 июня 2024, 16:30 | Обновлено 22 июня 2024, 16:49
287
0
Матчи финальной части ДЮФЛУ. 2-й тур. Шахтер и Динамо. Смотреть онлайн LIVE
ДЮФЛУ

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит с 21 до 23 июня.

Смотрите 22 июня матчи 2-го тура финальной части ДЮФЛУ.

10:00. УФК Кривбасс U-15 Шахтер U-15

12:30. Шахтер U-17 – УФК Кривбасс U-17

15:30. Динамо U-15 Мункач U-15

18:30. УФК Карпаты U-17 – ДЮСШ Кривбасс U-17

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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