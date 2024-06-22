Молодежные турниры22 июня 2024, 16:30 | Обновлено 22 июня 2024, 16:49
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Матчи финальной части ДЮФЛУ. 2-й тур. Шахтер и Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Финальный раунд соревнований проходит с 21 до 23 июня
22 июня 2024, 16:30 | Обновлено 22 июня 2024, 16:49
287
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Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит с 21 до 23 июня.
Смотрите 22 июня матчи 2-го тура финальной части ДЮФЛУ.
10:00. УФК Кривбасс U-15 – Шахтер U-15
12:30. Шахтер U-17 – УФК Кривбасс U-17
15:30. Динамо U-15 – Мункач U-15
18:30. УФК Карпаты U-17 – ДЮСШ Кривбасс U-17
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