Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матчи финальной части ДЮФЛУ. 3-й тур. Шахтер и Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Молодежные турниры
23 июня 2024, 15:40 | Обновлено 23 июня 2024, 15:49
417
0

Матчи финальной части ДЮФЛУ. 3-й тур. Шахтер и Динамо. Смотреть онлайн LIVE

Финальный раунд соревнований проходит с 21 до 23 июня

23 июня 2024, 15:40 | Обновлено 23 июня 2024, 15:49
417
0
Матчи финальной части ДЮФЛУ. 3-й тур. Шахтер и Динамо. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит с 21 до 23 июня.

Смотрите 23 июня матчи последнего 3-го тура финальной части ДЮФЛУ.

12:00. Динамо U-15 – УФК Кривбасс U-15

12:00. Шахтер U-15 – Мункач U-15

15:00. ДЮСШ ФА Кривбасс U-17 – УФК Кривбасс U-17

15:00. Шахтер U-17 – УФК Карпаты U-17

По теме:
Известно, под какими номерами в Динамо будут играть Пихаленок и Брагару
Источник: немецкий клуб активно интересуется полузащитником Шахтера
Датский Мидтьюлланд готов подписать хавбека Шахтера. Известна цена
Динамо Киев Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк детско-юношеский футбол Шахтер Донецк U-17 Шахтер Донецк U-15 Динамо Киев U-15 ДЮФЛУ Мункач Мукачево смотреть онлайн Шахтер - Карпаты
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Футбол | 22 июня 2024, 23:52 133
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией

Бельгийцы дважды расписались в воротах соперников

Взялся за перо. Зинченко выпускает автобиографию
Футбол | 23 июня 2024, 10:02 17
Взялся за перо. Зинченко выпускает автобиографию
Взялся за перо. Зинченко выпускает автобиографию

Украинский футболист попробовал себя в писательстве

Бельгия – Румыния. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 22.06.2024, 19:05
Бельгия – Румыния. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Бельгия – Румыния. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 23.06.2024, 09:07
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Источник: дорогостоящий новичок Полесья получил тяжелую травму
Футбол | 23.06.2024, 13:51
Источник: дорогостоящий новичок Полесья получил тяжелую травму
Источник: дорогостоящий новичок Полесья получил тяжелую травму
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
21.06.2024, 17:50 304
Футбол
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
21.06.2024, 18:15 17
Футбол
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
22.06.2024, 18:07 7
Футбол
ФОТО. Украинская красавица! Эмоции Свитолиной после победы сборной Украины
ФОТО. Украинская красавица! Эмоции Свитолиной после победы сборной Украины
21.06.2024, 20:27 11
Теннис
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
21.06.2024, 19:57 4
Футбол
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
21.06.2024, 18:45 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем