Молодежные турниры23 июня 2024, 15:40 | Обновлено 23 июня 2024, 15:49
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Матчи финальной части ДЮФЛУ. 3-й тур. Шахтер и Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Финальный раунд соревнований проходит с 21 до 23 июня
23 июня 2024, 15:40 | Обновлено 23 июня 2024, 15:49
417
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Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит с 21 до 23 июня.
Смотрите 23 июня матчи последнего 3-го тура финальной части ДЮФЛУ.
12:00. Динамо U-15 – УФК Кривбасс U-15
12:00. Шахтер U-15 – Мункач U-15
15:00. ДЮСШ ФА Кривбасс U-17 – УФК Кривбасс U-17
15:00. Шахтер U-17 – УФК Карпаты U-17
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