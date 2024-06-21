Молодежные турниры21 июня 2024, 14:31 | Обновлено 21 июня 2024, 15:09
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Матчи финальной части ДЮФЛУ. 1-й тур. Шахтер и Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Финальный раунд соревнований проходит с 21 до 23 июня
21 июня 2024, 14:31 | Обновлено 21 июня 2024, 15:09
229
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Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит с 21 до 23 июня.
Смотрите 21 июня матчи 1-го тура финальной части ДЮФЛУ.
10:00. Шахтер U-15 – Динамо U-15
12:30. Кривбасс U-17 – Шахтер U-17
15:30. Мункач U-15 – Кривбасс U-15
18:30. Кривбасс U-17 – Карпаты U-17
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