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  4. Марьян Швед встретился с юными футболистами в рамках проекта
Украина. Премьер лига
22 ноября 2024, 05:04 |
35
0

Марьян Швед встретился с юными футболистами в рамках проекта

Событие произошло в городе Львов

22 ноября 2024, 05:04 |
35
0
Марьян Швед встретился с юными футболистами в рамках проекта
ФК Шахтер

Игрок донецкого «Шахтера» Марьян Швед побывал на тренировке детей, занимающихся в рамках проекта «Давай, играй!» в городе Львов.

Во время акции спортсмен поиграл в футбол с детьми, сделал несколько фотографий и представил подарки.

Символизма добавляет тот факт, что тренировка проходила на базе гимназии, где Марьян учился со школьных лет.

«Меня пригласили на площадку проекта «Давай, играй!», где посетил родную школу, в которой учился с 1 до 11 класса. Было приятно увидеть детей, занимающихся футболом благодаря этому проекту, я получил только положительные эмоции. Надеюсь, что у детей тоже остались отличные впечатления, ведь мы сыграли в футбол и пообщались, им вручили подарки. Возможно, такие встречи станут дополнительной мотивацией заниматься спортом», – сказал Швед.

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Марьян Швед Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: ФК Шахтер Донецк
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