Марьян Швед встретился с юными футболистами в рамках проекта

Игрок донецкого «Шахтера» Марьян Швед побывал на тренировке детей, занимающихся в рамках проекта «Давай, играй!» в городе Львов.

Во время акции спортсмен поиграл в футбол с детьми, сделал несколько фотографий и представил подарки.

Символизма добавляет тот факт, что тренировка проходила на базе гимназии, где Марьян учился со школьных лет.

«Меня пригласили на площадку проекта «Давай, играй!», где посетил родную школу, в которой учился с 1 до 11 класса. Было приятно увидеть детей, занимающихся футболом благодаря этому проекту, я получил только положительные эмоции. Надеюсь, что у детей тоже остались отличные впечатления, ведь мы сыграли в футбол и пообщались, им вручили подарки. Возможно, такие встречи станут дополнительной мотивацией заниматься спортом», – сказал Швед.