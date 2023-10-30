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WTA
30 октября 2023, 01:40 | Обновлено 30 октября 2023, 01:45
227
0

Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023

Джессика в двух сетах закрыла Елену в 1-м туре группы «Бакалар»

30 октября 2023, 01:40 | Обновлено 30 октября 2023, 01:45
227
0
Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Елена Рыбакина

Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 5) успешно стартовала на Итоговом турнире WTA 2023, который проводится в Канкуне (Мексика).

В первом туре группы «Балакар» американка в двух сетах обыграла 4-ю ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину за 1 час и 25 минут.

WTA Finals 2023. Хард

Группа Балакар. 1-й тур

Елена Рыбакина (Казахстан) – Джессика Пегула (США) – 5:7, 2:6

Рыбакина побеждала со счетом 5:3 в 1-м сете, однако затем проиграла 4 гейма подряд и во 2-м сете сумела взять только 2 гейма.

Это была 4-я встреча теннисисток. Джессика выиграла 3-й поединок у Елены.

Джессика и Рыбакина играют в квартете вместе с Ариной Соболенко и Марией Саккари.

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Елена Рыбакина Джессика Пегула Итоговый турнир WTA
Источник Sport.ua
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