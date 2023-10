Оже vs Хуби, 2 тай-брейка. Определен победитель турнира АТР 500 в Базеле

29 октября состоялся финальный поединок на турнире АТР 500 в Базеле (Швейцария), который проходил на хардовых покрытиях в помещении.

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (АТР 19) в двух сетах обыграл Хуберта Хуркача (Польша, ATP 11) за 1 час и 55 минут.

АТР 500 Вена. Хард в помещении. Финал

Феликс Оже-Альяссим (Канада) [6] – Хуберт Хуркач (Польша) [4] – 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)

Это была четвертая встреча теннисистов. Оже выиграл 3-й поединок.

Феклис защитил прошлогодний титул в Базеле и взял пятый трофей в карьере.

FAAwesome once again 🙌@felixtennis retains his crown in Basel after taking down Hurkacz 7-6(3), 7-6(5)!#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/6dJwifYiaL