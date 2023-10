Впервые за 63 года. Тоттенхэм возглавляет АПЛ с отрывом в 5 очков

Лондонский «Тоттенхэм» впервые за 63 года возглавляет турнирную таблицу высшего английского дивизиона с отрывом от 2-го места в 5 очков, сообщает статистический ресурс Opta.

Последний раз такое или большее преимущество (8 очков) было в последний день сезона 1960/61, когда «шпоры» выиграли высший дивизион. Интересно, что с тех пор «Тоттенхэм» больше не становился чемпионом в Англии.

Сейчас в активе «Тоттенхэма» 26 очков в 10 турах АПЛ. Ближайший преследователь, «Манчестер Сити», имеет 21 очко, но у «горожан» есть матч в запасе, поэтому, скорее всего, преимущество «шпор» в 5 очков является временным.

