Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
Криштиану оформил дубль во втором матче подряд за Португалию
16 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2023 в группе J между сборными Португалии и Боснии и Герцеговины. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу португальцев.
Дублем в этой встрече отметился Криштиану Роналду. На счету КриРо теперь 40 мячей в 2023 году.
Также Роналду забил 126-й и 127-й гол за сборную Португалии.
Таким образом КриРо опережает экс-футболиста Ирана Али Даеи на 19 голов в гонке бомбардиров в истории национальных команд. У Лионеля Месси (Аргентина), к слову, на 23 гола меньше – 104.
Также стоит отметить, что Роналду оформил дубль во 2-й игре подряд. В прошлом туре квалификации португалец дважды поразил ворота Словакии.
Видеообзор матча Босния и Герцеговина – Португалия – 0:5
🚨Most goals with any national team in history:— insiderCr7 (@insiderCr7) October 16, 2023
1- Cristiano Ronaldo 🇵🇹 (127 goals)
2- Ali Daei 🇮🇷 (109 goals)
3- Messi 🇦🇷 (104 goals)
4- Chhetri 🇮🇳 (93 goals)
5- Dahari 🇲🇾 (89 goals)
6- Puskas 🇭🇺 (84 goals)
7- Ali Mabkhout 🇦🇪 (81 goals)
7- Lewandowski 🇵🇱 (81 goals) pic.twitter.com/aLsY3mLWNN
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