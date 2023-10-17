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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 02:14 | Обновлено 17 октября 2023, 02:17
218
0

Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?

Криштиану оформил дубль во втором матче подряд за Португалию

17 октября 2023, 02:14 | Обновлено 17 октября 2023, 02:17
218
0
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

16 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2023 в группе J между сборными Португалии и Боснии и Герцеговины. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу португальцев.

Дублем в этой встрече отметился Криштиану Роналду. На счету КриРо теперь 40 мячей в 2023 году.

Также Роналду забил 126-й и 127-й гол за сборную Португалии.

Таким образом КриРо опережает экс-футболиста Ирана Али Даеи на 19 голов в гонке бомбардиров в истории национальных команд. У Лионеля Месси (Аргентина), к слову, на 23 гола меньше – 104.

Также стоит отметить, что Роналду оформил дубль во 2-й игре подряд. В прошлом туре квалификации португалец дважды поразил ворота Словакии.

Видеообзор матча Босния и Герцеговина – Португалия – 0:5

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Источник Sport.ua
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