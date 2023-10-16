Дубль Роналду. Португалия покуражилась, отгрузив 5 мячей боснийцам
Вторую путевку, скорее всего, получит Словакия, обыгравшая Люксембург
16 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.
Сборная Португалии в гостях разгромила команду Боснии и Герцеговины (5:0). Все 5 мячей были забиты в первом тайме
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду в дебюте игры реализовал пенальти, а на 22-й минуте оформил дубль (2:0).
❗️ ВИДЕО: Роналду оформил дубль в матче Португалии с Боснией
Затем Бруну Фернандеш забил 3-й гол, после чего отличились Жоау Канселу и Жоау Феликс.
Португальцы лидируют в группе (24 очка из 24) и ранее уже гарантировали себе путевку в финальный раунд Евро-2024.
Вторую путевку от группы, скорее всего, получит Словакия, обыгравшая Люксембург (1:0).
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 16 октября
21:45. Босния и Герцеговина – Португалия – 0:5
Голы: Роналду, 5 (пен), 20, Бруну Фернандеш, 25, Жоау Канселу, 32, Жоау Феликс, 41
21:45. Исландия – Лихтенштейн – 4:0
Голы: Сигурдссон, 22 (пен), 49, Финнбогасон, 44, Гаральдссон, 63
21:45. Люксембург – Словакия – 0:1
Гол: Дюриш, 77
Турнирная таблица
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» объявили о прекращении сотрудничества с нидерландцем
К Германии, Франции, Бельгии, Португалии добавились Испания, Шотландия, Турция