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Евро
Люксембург
16.10.2023 21:45 – FT 0 : 1
Словакия
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Чемпионат Европы
16 октября 2023, 23:49 | Обновлено 17 октября 2023, 00:13
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Дубль Роналду. Португалия покуражилась, отгрузив 5 мячей боснийцам

Вторую путевку, скорее всего, получит Словакия, обыгравшая Люксембург

16 октября 2023, 23:49 | Обновлено 17 октября 2023, 00:13
121
0
Дубль Роналду. Португалия покуражилась, отгрузив 5 мячей боснийцам
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

16 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Сборная Португалии в гостях разгромила команду Боснии и Герцеговины (5:0). Все 5 мячей были забиты в первом тайме

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду в дебюте игры реализовал пенальти, а на 22-й минуте оформил дубль (2:0).

❗️ ВИДЕО: Роналду оформил дубль в матче Португалии с Боснией

Затем Бруну Фернандеш забил 3-й гол, после чего отличились Жоау Канселу и Жоау Феликс.

Португальцы лидируют в группе (24 очка из 24) и ранее уже гарантировали себе путевку в финальный раунд Евро-2024.

Вторую путевку от группы, скорее всего, получит Словакия, обыгравшая Люксембург (1:0).

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 16 октября

21:45. Босния и Герцеговина – Португалия – 0:5

Голы: Роналду, 5 (пен), 20, Бруну Фернандеш, 25, Жоау Канселу, 32, Жоау Феликс, 41

21:45. Исландия – Лихтенштейн – 4:0

Голы: Сигурдссон, 22 (пен), 49, Финнбогасон, 44, Гаральдссон, 63

21:45. Люксембург – Словакия – 0:1

Гол: Дюриш, 77

Турнирная таблица

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Дюриш (Словакия).
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Источник Sport.ua
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