Бельгия – Швеция, Босния – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​15 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

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Шесть поединков стартуют в 21:45 по Киеву.

Квалификация Евро-2024. 8-й тур, 16 октября

19:00. Азербайджан – Австрия – 0:1

– 0:1 21:45. Бельгия – Швеция

21:45. Босния и Герцеговина – Португалия

21:45. Гибралтар – Ирландия

21:45. Греция – Нидерланды

21:45. Исландия – Лихтенштейн

21:45. Люксембург – Словакия

Видеотрансляция матчей доступна на MEGOGO.

21:45. Бельгия – Швеция

21:45. Босния и Герцеговина – Португалия

21:45. Гибралтар – Ирландия

21:45. Греция – Нидерланды

21:45. Исландия – Лихтенштейн

21:45. Люксембург – Словакия