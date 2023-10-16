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Евро
Гибралтар
16.10.2023 21:45 – перерыв 0 : 2
Ирландия
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Чемпионат Европы
16 октября 2023, 21:50 | Обновлено 16 октября 2023, 21:56
330
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Бельгия – Швеция, Босния – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 октября в 21:45 матчи 8-го тура квалификации Евро-2024

16 октября 2023, 21:50 | Обновлено 16 октября 2023, 21:56
330
0
Бельгия – Швеция, Босния – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

​15 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Шесть поединков стартуют в 21:45 по Киеву.

Квалификация Евро-2024. 8-й тур, 16 октября

  • 19:00. Азербайджан – Австрия – 0:1
  • 21:45. Бельгия – Швеция
  • 21:45. Босния и Герцеговина – Португалия
  • 21:45. Гибралтар – Ирландия
  • 21:45. Греция – Нидерланды
  • 21:45. Исландия – Лихтенштейн
  • 21:45. Люксембург – Словакия

Видеотрансляция матчей доступна на MEGOGO.

21:45. Бельгия – Швеция

21:45. Босния и Герцеговина – Португалия

21:45. Гибралтар – Ирландия

21:45. Греция – Нидерланды

21:45. Исландия – Лихтенштейн

21:45. Люксембург – Словакия

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Джонстон (Ирландия).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Ирландия).
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Евро-2024 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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