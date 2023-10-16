Чемпионат Европы16 октября 2023, 21:50 | Обновлено 16 октября 2023, 21:56
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Бельгия – Швеция, Босния – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 октября в 21:45 матчи 8-го тура квалификации Евро-2024
16 октября 2023, 21:50 | Обновлено 16 октября 2023, 21:56
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15 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Шесть поединков стартуют в 21:45 по Киеву.
Квалификация Евро-2024. 8-й тур, 16 октября
- 19:00. Азербайджан – Австрия – 0:1
- 21:45. Бельгия – Швеция
- 21:45. Босния и Герцеговина – Португалия
- 21:45. Гибралтар – Ирландия
- 21:45. Греция – Нидерланды
- 21:45. Исландия – Лихтенштейн
- 21:45. Люксембург – Словакия
Видеотрансляция матчей доступна на MEGOGO.
21:45. Бельгия – Швеция
21:45. Босния и Герцеговина – Португалия
21:45. Гибралтар – Ирландия
21:45. Греция – Нидерланды
21:45. Исландия – Лихтенштейн
21:45. Люксембург – Словакия
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Джонстон (Ирландия).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Ирландия).
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