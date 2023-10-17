16 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Исландии и Лихтенштейна. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Дублем в этом поединке отметился Гильфи Сигурдссон.

Евро-2024. Квалификация. 16 октября

Группа J. 8-й тур

Исландия – Лихтенштейн – 4:0

Голы: Сигурдссон, 22, 49, Финнбогасон, 44, Харальдссон, 63

Видео голов и обзор матча: