16.10.2023 21:45 – FT 4 : 0
Чемпионат Европы17 октября 2023, 04:07 | Обновлено 17 октября 2023, 04:27
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Исландия – Лихтенштейн – 4:0. Дубль Сигурдссона. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе J
17 октября 2023, 04:07 | Обновлено 17 октября 2023, 04:27
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16 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Исландии и Лихтенштейна. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Дублем в этом поединке отметился Гильфи Сигурдссон.
Евро-2024. Квалификация. 16 октября
Группа J. 8-й тур
Исландия – Лихтенштейн – 4:0
Голы: Сигурдссон, 22, 49, Финнбогасон, 44, Харальдссон, 63
Видео голов и обзор матча:
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Хакон-Арнар Харальдссон (Исландия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Гилфи Сигурдссон (Исландия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Альфред Финнбогасон (Исландия).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Гилфи Сигурдссон (Исландия).
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