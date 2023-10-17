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  4. Исландия – Лихтенштейн – 4:0. Дубль Сигурдссона. Видео голов и обзор матча
Евро
Исландия
16.10.2023 21:45 – FT 4 : 0
Лихтенштейн
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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 04:07 | Обновлено 17 октября 2023, 04:27
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Исландия – Лихтенштейн – 4:0. Дубль Сигурдссона. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе J

17 октября 2023, 04:07 | Обновлено 17 октября 2023, 04:27
5
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Исландия – Лихтенштейн – 4:0. Дубль Сигурдссона. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

16 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Исландии и Лихтенштейна. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Дублем в этом поединке отметился Гильфи Сигурдссон.

Евро-2024. Квалификация. 16 октября

Группа J. 8-й тур

Исландия – Лихтенштейн – 4:0

Голы: Сигурдссон, 22, 49, Финнбогасон, 44, Харальдссон, 63

Видео голов и обзор матча:

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Хакон-Арнар Харальдссон (Исландия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Гилфи Сигурдссон (Исландия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Альфред Финнбогасон (Исландия).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Гилфи Сигурдссон (Исландия).
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Источник Sport.ua
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