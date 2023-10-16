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Евро
Азербайджан
16.10.2023 19:00 – FT 0 : 1
Австрия
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Чемпионат Европы
16 октября 2023, 20:59 | Обновлено 16 октября 2023, 21:33
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Австрия обыграла Азербайджан и вышла в финальную часть Евро-2024

Единственный в матче гол забил Марсель Забитцер на 48-й минуте с пенальти

16 октября 2023, 20:59 | Обновлено 16 октября 2023, 21:33
910
0
Австрия обыграла Азербайджан и вышла в финальную часть Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

16 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Австрия обыграла Азербайджан (1:0) и вышла в финальный раунд чемпионата Европы 2024.

Единственный в матче гол забил Марсель Забитцер на 48-й минуте с пенальти.

Бельгия и Австрия лидируют в группе F (по 16 очков) и уже выполнили задачу выхода на Евро-2024.

Уже известно 8 из 24 участников финального раунда: Германия (на правах хозяина Евро-2024), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 16 октября

Азербайджан – Австрия – 0:1

Гол: Забитцер, 48 (пен)

Турнирная таблица

События матча

90’ +4
Гвидо Бургшталлер (Австрия) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! С пенальти забил Марсель Забитцер (Австрия).
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Источник Sport.ua
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