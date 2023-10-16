Австрия обыграла Азербайджан и вышла в финальную часть Евро-2024
Единственный в матче гол забил Марсель Забитцер на 48-й минуте с пенальти
16 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.
Австрия обыграла Азербайджан (1:0) и вышла в финальный раунд чемпионата Европы 2024.
Единственный в матче гол забил Марсель Забитцер на 48-й минуте с пенальти.
Бельгия и Австрия лидируют в группе F (по 16 очков) и уже выполнили задачу выхода на Евро-2024.
Уже известно 8 из 24 участников финального раунда: Германия (на правах хозяина Евро-2024), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия.
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 16 октября
Азербайджан – Австрия – 0:1
Гол: Забитцер, 48 (пен)
Турнирная таблица
События матча
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